الخارجية تدين اقتحام سفارة فلسطين ومقر إقامة السفير بالخرطوم

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، الثلاثاء، اقتحام من وصفتهم بـ "عصابات ومجموعات مسلحة" سفارة دولة فلسطين ومقر إقامة السفير في العاصمة السودانية الخرطوم للمرة الرابعة والثالثة على التوالي منذ بدء الاشتباكات.

وقالت الوزارة في بيان لها، تقوم تلك المجموعات بتكسير الأبواب وتخريب المقتنيات وضرب الموظفين المحليين ومن يتواجد من طواقم السفارة، بالإضافة إلى سرقة الأموال التي تخص موازنة السفارة واحتياجاتها.

واعتبرت الوزارة هذه الاقتحامات والتعديات انتهاكا جسيماً لسيادة دولة فلسطين واعتداء على مقراتها الرسمية وانتهاكا صارخا لاتفاقية فينا، مشيرةً إلى أنها ستقوم بالمتابعات القانونية اللازمة لحماية السفارة ومقر إقامة السفير والعاملين فيهما.