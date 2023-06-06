التسجيل الإذاعي "الأكثر إثارة في تاريخ إسرائيل الحديث"

القدس المحتلة / سما /

يرى العرب والمسلمون تلك الحرب التي بدأت في 5 يونيو 1967، "نكسة"، فيما يقول المنتصر إن تقدم قوات المظليين في الجيش الإسرائيلي يوم 7 يونيو 1967 عبر البلدة القديمة باتجاه "جبل الهيكل والحائط الغربي"، جعل"أقدس موقع في القدس تحت السيطرة اليهودية لأول مرة منذ 2000 عام".

تسجيل إذاعي إسرائيلي يوصف بأنه "الأكثر إثارة في تاريخ إسرائيل الحديث"، رصد ذلك الحدث الذي قلب الموازين والأوضاع في المنطقة بطريقة جذرية خطوة بخطوة، ونقل المشهد بكل أحداثه وتفاصيله.

التقرير الإذاعي الإسرائيلي الفريد لدخول المظليين إلى القدس:

تسمع أصوات إطلاق النار. تسمع خطى الجنود الإسرائيليين وهم يقتربون أكثر فأكثر.. يوجههم الجنرال عوزي نركيس ويطلب أن يظهروا أين يقف الحائط الغربي.

في هذا التسجيل الإذاعي يُسمع صوت العميد شلومو غورين، الذي أصبح فيما بعد الحاخام الأكبر لإسرائيل، "وهو يقرأ الصلاة التذكارية ويصدر صوت الشوفار، بينما يبكي الجنود الإسرائيليون بحزن على رفاقهم الذين قتلوا في القتال".

العقيد موتا غور يتحدث بمكبر للصوت قائلا: جميع قادة السرايا، نجلس الآن على التلال ونرى المدينة القديمة. قريبا سوف نمضي إلى البلدة القديمة في القدس، التي حلمت بها جميع الأجيال. سنكون أول من يدخل المدينة القديمة. ستتقدم دبابات إيتان على اليسار وستدخل بوابة الأسد. سيكون الموعد النهائي في الساحة المفتوحة أعلاه".

يوسي رونين: نسير الآن في أحد الشوارع الرئيسة في القدس باتجاه البلدة القديمة. رئيس القوة على وشك دخول المدينة القديمة.. "يسمع صوت إطلاق نار".

يوسي رونين: لا يزال هناك إطلاق نار من جميع الاتجاهات؛ نحن نتقدم نحو مدخل المدينة القديمة.. "يتداخل صوت إطلاق النار مع أصوات أقدام الجنود".

أوامر للجنود تصدر بأصوات صارخة، وتتوالى خطوات جنود قوات المظليين الإسرائيلية.

تعليق المذيع: الجنود يحافظون على مسافة حوالي 5 أمتار بينهم. لا يزال من الخطر التجول هنا؛ لا يزال هناك قناصة يطلقون النار هنا وهناك.. "صوت إطلاق نار".

المذيع: "يطلب منا جميعا التوقف، نحن نتقدم نحو سفح الجبل على يسارنا جبل الزيتون، نحن الآن في المدينة القديمة المقابلة للكنيسة الروسية. أنا الآن أخفض رأسي، نحن نركض بجوار سفح الجبل. يمكننا أن نرى الجدران الحجرية. ما زالوا يطلقون النار علينا. الدبابات الإسرائيلية عند مدخل المدينة القديمة، وإلى الأمام نمضي من خلال بوابة الأسد. أنا مع الوحدة الأولى لاقتحام المدينة القديمة. هناك حافلة أردنية بجواري محترقة تماما، الجو حار جدا هنا. نحن على وشك دخول المدينة القديمة نفسها. نحن نقف تحت بوابة الأسد، البوابة على وشك الانهيار، ربما بسبب القصف السابق. الجنود يحتمون بجانب أشجار النخيل؛ أنا أيضا باق بالقرب من إحدى الأشجار. نحن نتقدم أكثر فأكثر إلى المدينة.. "صوت إطلاق نار".

العقيد موتا غور يعلن بواسطة جهاز اللاسلكي: جبل الهيكل في أيدينا! أكرر، جبل الهيكل في أيدينا... كل القوات تتوقف عن إطلاق النار! هذه غرفة عمليات ديفيد. كل القوات تكف عن إطلاق النار! أكرر، كل القوات تتوقف عن إطلاق النار! انتهى... قائد ثمانية تسعة هنا. هذا هو موتا (غور) حديث؟ انتهى.

أصوات:

عوزي ناركيس: موتا، لا يوجد من هو مثلك. أنت بجوار مسجد عمر.

يوسي رونين: أنا أقود بسرعة عبر بوابة الأسد على طول الطريق داخل المدينة القديمة .

قيادة الجيش على اللاسلكي: تمشيط المنطقة، واكتشاف مصادر إطلاق النار. حماية كل مبنى، في كل شيء. لا تلمس أي شيء، خاصة في الأماكن المقدسة.

أصوات:

عوزي ناركيس: أخبرنىي أين الحائط الغربي. كيف نصل الى هناك؟

يوسي رونين: أنا أسير الآن أسفل الدرجات نحو الحائط الغربي. أنا لست رجلا متدينا، لم أكن أبدا، لكن هذا هو الحائط الغربي وأنا ألمس حجارة الحائط الغربي.

صلوات بالعربية للجنود الإسرائيليين.. الحاخام شلومو غورين يتلو صلواته.

الجنود يردون: آمين!

الحاخام غورين: سوف نتلو الآن الصلاة من أجل الجنود الذين سقطوا في هذه الحرب ضد جميع أعداء إسرائيل.. أصوات صلوات بالعبرية، وبكاء فرح للجنود.

رئيس الأركان الإسرائيلي إسحاق رابين: "أنا أتحدث إليكم من ساحة الحائط الغربي ، بقايا هيكلنا المقدس".

وزير الدفاع موشي دايان يدلي بتصريح عند حائط المبكى: "حرر جيش الدفاع الإسرائيلي، صباح اليوم، مدينة القدس. لقد وحدنا القدس، العاصمة المقسمة لإسرائيل. لقد عدنا إلى أقدس أماكننا المقدسة، ولن نتخلى عنها مرة أخرى.

نمد يدنا بالسلام إلى جيراننا العرب، في هذه الساعة أيضا وبتركيز إضافي في هذه الساعة. ولإخواننا المسيحيين والمسلمين، نعد رسميا بالحريات والحقوق الدينية الكاملة. لم نأت إلى القدس من أجل أماكن الشعوب الأخرى المقدسة، ولا للتدخل في أتباع الديانات الأخرى، ولكن من أجل الحفاظ على وحدتها، والعيش فيها مع الآخرين".