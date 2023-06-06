مزايا ثورية وتطبيقات جديدة.. كل ما تريد معرفته عن iOS 17 لهواتف آيفون

وكالات / سما /

أعلنت أبل ضمن مؤتمرها السنوي العالمي للمطورين هذا العام "WWDC23" عن إطلاق نظام التشغيل الجديد iOS 17 لهواتف آيفون.

ويقدم نظام التشغيل iOS 17، عددا من المفاجآت والخدمات المميزة لمستخدمي هاتف آيفون، منها خاصية جديدة باسم Posters for Calls، وتتلخص في تخصيص ملصق لكل مكالمة يتلقاها المستخدم عبر هاتف آيفون.

الملصق، إما أن يكون لشخصية أفاتار رقمية تعبر عن المتصل، أو صورة بالحجم الكبير للمتصل على شكل ملصق يشغل الشاشة بالكامل.

ويوفر النظام خاصية إرسال رسائل مصورة بالصوت والصورة، عبر FaceTime لمكالمات الفيديو.

كما قدمت خاصية جديدة داعمة للتسجيلات الصوتية عبر تطبيق iMessage، تسمح بنسخ التسجيلات الصوتية، وتحويلها لنص مقروء، هذه الخاصية ستفيد غير القادرين على الاستماع للتسجيلات الصوتية المرسلة لأي سبب.

ويدعم نظام التشغيل الجديد لهواتف آيفون iOS 17، خاصية الملصقات الحية Live stickers، التي يمكن مشاركتها عبر الرسائل النصية.

ومن أبرز المزايا الجديدة خاصية Name Drop، التي تسمح لمستخدمي آيفون مشاركة بيانات الإتصال، مثل رقم الهاتف واسم المتصل، بمجرد تقارب هاتفي آيفون من بعضهما البعض.

وطرحت آبل تطبيقا جديدا يحسن من عملية التدوين للأنشطة اليومية لمستخدمي آيفون، باسم Journal app.

ويتضمن iOS 17، تحديثات لتطبيقات Phone وMessages وFacetime.

بموجب التحديث سيحصل Facetime على خاصية البريد الصوتي، ما يسمح للمستخدمين بترك رسائل فيديو لأصدقائهم.

أما الرسائل فستزود بالمزيد من وظائف البحث الأكثر قوة، إذ من الممكن الاطلاع على موقع الأصدقاء أثناء مراسلتهم.

كما يأتي نظام التشغيل الجديد يأتي بميزة " Check-in" والتي تتيح لك إخبار صديق أو أحد أفراد عائلتك بما إذا كنت ستتأخر عن موعد عودتك للمنزل أو عند وصولك إلى هناك.

كما أطلقت الشركة ميزة أخرى تدعى Standby، والتي ستظهر للمستخدمين حينما يضعون هاتفهم الآيفون على جانبه باستخدام حامل.

ومن المقرر أن تعرض شاشة آيفون الوقت وبإمكان المستخدمين الاختيار من عدة تصميمات مختلفة للساعة.

كما سيتمكن المستخدمون أيضاً من إضافة تطبيقات مصغرة لهذا التصميم مثل الطقس، وسط تكيف الشاشة مع الإضاءة المنخفضة للمساعدة على النوم.

ومن الممكن للمستخدمين طلب مهام محددة من برنامج Siri مثل تشغيل موسيقى أو تعيين التوقيت دون أي استخدام لليدين.