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بعد وصول لاعبي غزة.. مواعيد مباريات منتخب الخماسي في كأس العرب

الثلاثاء 06 يونيو 2023 12:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد وصول لاعبي غزة.. مواعيد مباريات منتخب الخماسي في كأس العرب



غزة / سما /

اكتملت صفوف المنتخب الوطني لكرة القدم الصالات بعد وصول لاعبي المحافظات الجنوبية أمس الاثنين إلي مدينة جدة للالتحاق ببعثة الفدائي الذي يستعد لخوض منافسات بطولة كأس العرب بمشاركة 12 منتخبا.

ويلعب منتخبنا الوطني في المجموعة الثالثة بجانب منتخبات مصر ،العراق، موريتانيا، حيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة من المجموعات الثلاثة، وافضل منتخبين يحصلان على المركز الثالث إلي الأدوار الإقصائية.

ويفتتح منتخبنا مشواره في البطولة بلقاء المنتخب العراقي يوم غد الأربعاء، ويواجه منتخب موريتانيا يوم الجمعة، ويختتم مبارياته في دور المجموعات بلقاء منتخب مصر يوم الأحد.

ويخوض فدائي الصالات تدريبه الأخير اليوم الثلاثاء على ملعب الاتحاد بمدينة جدة بقيادة الكابتن شامل داغستاني استعدادا لمباراة العراق ، حيث يسعى الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة الأولى لمنتخبنا.

وقال حسام الحسين رئيس البعثة إن فدائي الصالات جاهز لخوض منافسات كأس العرب بعد اكتمال صفوف المنتخب، ومعنويات اللاعبين عالية لتحقيق النتائج الإيجابية ومواصلة مشوار الفدائي المميز خلال المشاركات السابقة في البطولات المختلفة.

وأكد الحسين ثقته بقدرة الجهاز الفني واللاعبين على الظهور بشكل مميز في البطولة وإسعاد الجماهير الفلسطينية.

#المنتخب الوطني لكرة القدم الصالات #كأس العرب

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