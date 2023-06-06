قشطة يحدد 4 محاور لعمل مجلس إدارة شباب رفح

رفح / سما /

كشف عصام قشطة الرئيس الجديد لنادي شباب رفح، الذي حاز على أعلى الأصوات في انتخابات مجلس إدارة الزعيم للدروة الإدارية الجديدة 2023-2026 عن عدة محاور يسعى المجلس الجديد للعمل بها خلال الفترة القادمة.

وقال قشطة في تصريحات صحفية إن هدف مجلس الإدارة الجديد هو تطوير البنية التحتية للنادي، وإيجاد موارد ثابتة تهدف لزيادة مدخولات النادي المالية.

وأشار قشطة إلى أن نادي شباب رفح أصبح بحاجة لمصروفات ومبالغ أكبر من الوقت السابق للحفاظ على الاستقرار المالي والإداري وعدم تأثر فريق كرة القدم الطامح للعودة للبطولات.

ونوه إلى أن الفترة القادمة ستشهد العمل على توفير مشاريع ووضع خطة طويلة المدى، إضافة لترتيب وضع فريق كرة القدم وتوعية جماهير النادي بالتشجيع المثالي خشية من تكرار حدث خسارة نقاط تؤثر على تتويج الفريق بألقاب جديدة.

يشار إلى أن المجلس الجديد لشباب رفح وزَّع المناصب الإدارية على النحو التالي: عصام قشطة “رئيساً للنادي”، ود. صالح النمس “نائباً للرئيس”، وعبد الفتاح عزام “أميناً للسر”، ونضال بربخ “أميناً للصندوق”، ومحمود قشطة “مشرفاً رياضياً”، وجهاد الشاعر “مسؤولاً للجنة الاجتماعية”، وإسماعيل أبو نجا “عضواً”.