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بمشاركة الرئيس عباس.. تشييع جثمان اللواء إبراهيم المصري

الثلاثاء 06 يونيو 2023 12:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
بمشاركة الرئيس عباس.. تشييع جثمان اللواء إبراهيم المصري



رام الله / سما /

شُيع، اليوم الثلاثاء، جثمان اللواء الركن إبراهيم المصري، بمشاركة الرئيس محمود عباس، وذلك من مقر الرئاسة في مدينة رام الله.

وألقى الرئيس عباس، نظرة الوداع الأخيرة على جثمان المصري، ووضع على نعشه إكليلا من الزهور.

وشارك في مراسم التشييع الرسمية، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ورئيس الوزراء محمد اشتية، وأعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح"، والمجلس الثوري، وعدد من أعضاء القيادة والوزراء والمحافظين، وقادة الأجهزة الأمنية، وأقارب الفقيد وذووه.

واصطف حرس الشرف أثناء وصول جثمان المصري إلى مقر الرئاسة، وحُمل نعشه على الأكتاف، مروراً أمام ثلة من حرس الشرف، وعُزف النشيد الوطني الفلسطيني وموسيقى جنائزية.

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