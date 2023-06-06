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بعد التعاقد مع 14 لاعباً.. بيت حانون يكشف عن هدف الموسم القادم

الثلاثاء 06 يونيو 2023 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد التعاقد مع 14 لاعباً.. بيت حانون يكشف عن هدف الموسم القادم



غزة / سما /

بات نادي اتحاد بيت حانون أكثر أندية الممتازة حراكاً في الانتقالات الصيفية الحالية استعداداً لمنافسات الموسم القادم الذي ينطلق ببطولة كأس غزة يوم 21 يوليو القادم.

ونجح بيت حانون في التعاقد مع 14 لاعباً خلال الانتقالات الحالية وهم: محمود الحبيبي، محمد التتري، وسام سلامه، ميمنه الناجي، هيثم أبو عودة، وفادي عساف، ومحمود سلمي، ويوسف شلدان، وعماد السبع، وأمجد أبو عودة، ومحمد الرواغ، وثائر أبو عبيدة، ومحمد أبو موسى، وآخرهم ربحي اشتيوي.

وقال شادي شبات رئيس مجلس الإدارة إن ناديه وضع هدف الحصول على أحد مراكز المربع الذهبي في بطولة الدوري الممتاز الموسم القادم.

وأشار شبات إلى أنه اجتمع مع الجهاز الفني قبل الدخول في مرحلة الإعداد للموسم القادم من أجل عدم تكرار سوء النتائج الكبوة التي تعرض لها الفريق العنابي الموسم الماضي وتجاوز محنة الهبوط في الجولة الأخيرة.

يشار إلى أن 11 لاعباً رحلوا عن صفوف الفريق بشكل رسمي وهم: عماد السماعنة، محمود عطية، يوسف أبو زيد، محمد سلمان “مروكو”، محمد الدلو، أحمد الغزالي، عدي الغلبان، أحمد صباح، غسان أبو عودة، ناجي بكر، ومحمد فروانة.

#اتحاد بيت حانون #التعاقد #لاعبين #غزة #كأس غزة

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