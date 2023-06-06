توخيل يحلم بخطف "ضحية ميسي" المحتمل

وكالات / سما /

يحلم توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ، باستقدام أحد نجوم برشلونة لملعب أليانز أرينا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، فإن توخيل معجب بشدة بقدرات الجناح البرازيلي رافينيا، ويريد تعزيز هجوم الفريق به في الموسم المقبل.

وأشارت إلى محاولة المدرب الألماني لجلب رافينيا إلى تشيلسي العام الماضي، لكن اللاعب رفض البلوز وانتقل إلى البارسا.

ويرتبط الدولي البرازيلي بقعد مع النادي الكتالوني حتى صيف 2027، لكن بايرن قد يغري برشلونة بأحد لاعبيه لإبرام صفقة تبادلية.

وبحسب "سكاي"، فإن النادي البافاري مستعد لإدخال لاعبه الفرنسي بينيامين بافارد ضمن الصفقة، مستغلا رغبة البارسا في ضمه، مقابل الحصول على خدمات البرازيلي صاحب ال26 عاما.

يأتي ذلك بالتزامن مع أنباء تفيد برغبة إدارة برشلونة في التضحية برافينيا، تمهيدا لاستعادة الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي.