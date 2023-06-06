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الحكومة الإسبانية تفرض عقوبات قاسية على المسيئين لفينيسيوس

الثلاثاء 06 يونيو 2023 12:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة الإسبانية تفرض عقوبات قاسية على المسيئين لفينيسيوس



وكالات / سما /

أعلنت الحكومة الإسبانية، أمس الاثنين، فرض غرامات مالية وحظر دخول إلى الملاعب، على المشجعين الذين أساءوا عنصريا إلى مهاجم ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وسيتم تغريم 4 أشخاص بقيمة 60 ألف يورو (64270 دولارا)، وحظرهم من دخول الملاعب لمدة عامين، بعد تعليق دمية فينيسيوس على جسر في يناير الماضي، وفق ما أعلن في بيان المجلس الأعلى للرياضة، وهو منظمة تابعة لوزارة الرياضة.

كما تم فرض غرامة على 3 أشخاص، قيمتها مبلغ 5000 يورو، ومنعهم من دخول الملاعب لمدة عام، بسبب الإساءة العنصرية للاعب البالغ 22 عاما، خلال مباراة ريال مدريد ضد المضيف فالنسيا في الدوري، أيار/ مايو الماضي.

وتنتظر هذه العقوبات مصادقة من قبل الهيئات الحكومية المسؤولة عن القضايا الأمنية في البلاد.

وبعد الإساءات العنصرية ضد فينيسيوس، اعترف لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أن بلاده تعاني من “مشكلة عنصرية”، ودعته الحكومة إلى أن يكون أكثر صرامة ضد هذه الأفعال.

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