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كاسيميرو يُشعل حماس جمهور مانشستر يونايتد

الثلاثاء 06 يونيو 2023 12:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
كاسيميرو يُشعل حماس جمهور مانشستر يونايتد



وكالات / سما /

أشعل كاسيميرو، لاعب مانشستر يونايتد، حماس جمهور الشياطين الحُمر بشأن استعدادات الفريق للموسم الجديد في الدوري الإنجليزي.

وكان مانشستر يونايتد قد أنهى الموسم المُنتهي في الدوري الإنجليزي في المركز الثالث الأمر الذي يعني عودة الشياطين الحُمر لنسخة الموسم المُقبل من دوري أبطال أوروبا، فضلاً عن التتويج بكأس الرابطة الإنجليزية المُحترفة.

وكتب كاسيميرو رسالة حماسية عبر حسابه على تويتر، قال فيها :”شكراً لكم على هذا الموسم الأول الرائع، وفوق كل شيء على حُبكم تجاه عائلتي وتجاهي”.

وأضاف :”أنا أشعر بأني موجود في بيتي، أنا أقرأ لكم وأسمع الجميع وهو يقول إن مانشستر يونايتد عاد، ولكن هذه فقط البداية لرحلتنا”.

وتابع نجم اليونايتد :”عظمة هذا النادي وهذا الشعار تُجبرنا على أن نتطلع للمزيد من أنفسنا، هُنا الهزائم ليست مقبولة”.

وأكمل :”أيام المجد يجب أن تعود، ولهذا السبب أنا جئت، إلى الأمام يا يونايتد”.

#كاسيميرو #مانشستر يونايتد #الدوري الإنجليزي #دوري أبطال أوروبا

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