رابطة الليجا توافق على عودة ميسي إلى برشلونة

وكالات / سما /

وافقت رابطة الدوري الإسباني على عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من جديد إلى برشلونة، بعد الخطة التي قدمها النادي الكتالوني على طاولة الرابطة من أجل الأوضاع المالية.

وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية على حصول برشلونة على الموافقة من الرابطة للشروع في عملية عودة ميسي من جديد للنادي، كلاعب حر، بعد نهاية عقده مع إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي.

وحال سير الأمور وفقاً للخطة الموضوعة، سيكون ميسي لاعباً في برشلونة بشكل رسمي بدايةً من أول يوليو المقبل، ليكون بذلك ضمن تشكيلة المدرب تشافي هيرنانديز في الموسم الجديد 2023 – 2024.

وجاء ذلك بعد اجتماع خورخي ميسي، والد ليو، مع لابورتا، في منزله، لوضع النقاط على الحروف بخصوص عودته للبلوجرانا، مع تأكيد خورخي على رغبة ليو في العودة من جديد للكامب نو.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن خوان لابورتا، رئيس برشلونة، لم يدخر جهداً في ملف عودة ميسي هذا الصيف، وتسيطر فكرة عودته على رأسه، ولديه استعداد لفعل كل شيء من أجل رؤية ليو بقمصان البلوجرانا من جديد.

ويريد ميسي هو الآخر أن يعود للنادي الذي نشأ فيه، لكنه كان يدرك أن الأمر لا يعتمد عليه فقط، بسبب الأوضاع المالية الغير مستقرة التي عانى منها النادي الكتالوني، وكانت سبباً في رحيله بالمجان قبل نحو موسمين.