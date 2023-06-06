تشيلسي يحدد موقفه من رحيل هافيرتز إلى ريال مدريد

وكالات / سما /

حدد نادي تشيلسي الإنجليزي موقفه من رحيل نجمه الألماني كاي هافيرتز إلى فريق ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حسب المعلومات التي أوردتها صحيفة بيلد الألمانية، اليوم أمس الإثنين.

وأوضحت الصحيفة أن النادي اللندني متقبل لفكرة انتقال هافيرتز إلى الريال بنسبة كبيرة، لكنه يريد الحصول على مبلغ يصل إلى 60 مليون يورو ولا يقل عن 50 مليون يورو مقابل التنازل عن بطاقة اللاعب.

وأشارت بيلد إلى أن صفقة انتقال هافيرتز إلى ريال مدريد هذا الصيف تسير في الاتجاه الصحيح، مفيدةً بأن الأمور أصبحت أكثر واقعية في الوقت الراهن، في ظل حاجة البلوز لعمليات البيع لتعديل أوضاع الفريق بما يتماشى مع القواعد المالية النظيفة.

ويسعى الريال لترميم هجومه بأفضل شكل ممكن بعد رحيل الجناح ماركو أسينسيو والمهاجم الأساسي للفريق كريم بنزيما، الذي سيلعب ضمن صفوف اتحاد جدة السعودي في الموسم الجديد.

وتتوقع الصحيفة الألمانية أن تتم صفقة انتقال لاعب باير ليفركوزن الألماني السابق إلى ريال مدريد بشكل متسارع خلال الساعات القليلة المقبلة.