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الاحتلال يُعرقل زيارة عائلات أسرى قلقيلية وسلفيت لأبنائهم في سجن "مجدو"

الثلاثاء 06 يونيو 2023 12:10 م / بتوقيت القدس +2GMT



قلقيلية / سما /

قال نادي الأسير، إنّ قوات الاحتلال تعيق مرور 50 من عائلات أسرى محافظتي قلقيلية وسلفيت، التي توجهت لزيارة أبنائهم في سجن "مجدو"، وتمنع مرورهم على حاجز (أيال) العسكري المقام على المدخل الشمالي لمدينة قلقيلية.

وأوضح نادي الأسير، في بيان صحفي، صدر عنه اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال لا تزال تمنع عائلات الأسرى من المرور عبر الحاجز، وتدعي عدم وجود تنسيق للزيارة.

ويتعمد الاحتلال عرقلة زيارات عائلات الأسرى، وتعد إحدى أبرز السّياسات الممنهجة التي يستخدمها الاحتلال للتنكيل بالعائلات، فضلا عن سياسة الحرمان من الزيارة التي تستهدف المئات من عائلات الأسرى.

#سجن مجدو #الاحتلال

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