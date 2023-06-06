  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مع إعلانهم الإضراب عن الطعام: نادي الأسير يستعرض أبرز المعطيات عن جريمة الاعتقال الإداريّ

الثلاثاء 06 يونيو 2023 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
مع إعلانهم الإضراب عن الطعام: نادي الأسير يستعرض أبرز المعطيات عن جريمة الاعتقال الإداريّ



رام الله / سما /

استعرض نادي الأسير الفلسطينيّ، في تقرير صادر عنه اليوم الثلاثاء، مع إعلان الأسرى الإداريين الشروع بإضراب عن الطعام في 18 حزيران الجاري، أبرز المعطيات الراهنة عن جريمة الاعتقال الإداريّ، التي تشهد منذ العام المنصرم تصاعدًا مستمرا في أعداد المعتقلين الإداريين، إذ وصل عددهم حتى نهاية شهر أيار المنصرم، إلى (1083) معتقلًا إداريًا، بينهم (14) طفلًا على الأقل، وثلاث أسيرات.

وأوضح نادي الأسير، أنّ المعتقلين الإداريين يقبعون في ثلاثة سجون مركزية وهي (النقب ويبلغ عددهم 465، وعوفر ويبلغ عددهم 365، ومجدو ويبلغ عددهم 124)، فيما يقبع بقيتهم في عدة سجون أخرى.

ولفت نادي الأسير، إلى أنّه منذ مطلع العام الجاري، واصلت مخابرات الاحتلال بإصدار أوامر اعتقال إداري تحت ذريعة وجود (ملف سرّي)، وطالت جميع الفئات بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، إذ بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداريّ، أكثر من 1300 أمر اعتقال.

وأكد نادي الأسير مجددًا أنّ 80% من المعتقلين اليوم إداريًا هم أسرى سابقون أمضَوا سنوات في سجون الاحتلال، ومنها سنوات رهن الاعتقال الإداريّ.

من الجدير ذكره، أنّ محاكم الاحتلال شكّلت الذراع الأساسي في ترسيخ جريمة الاعتقال الإداريّ، كمنظومة مهمتها فقط المصادقة على القرارات التي تصدر عن مخابرات الاحتلال.

وكان المعتقلون الإداريون، قد أعلنوا يوم أمس عن قرارهم الشروع بإضراب مفتوح عن الطعام، يوم 18 حزيران الجاري، تشارك فيه أطياف الحركة الأسيرة كافة، وتشرف على إدارة هذه المعركة لجنة منبثقة عن لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة.

يُشار إلى أنّ الحركة الأسيرة، على مدار عقود طويلة، نفّذت معارك وإضرابات وخطوات نضالية رفضَا لجريمة الاعتقال الإداريّ، وكان أبرزها خطوات المعتقلين الإداريين في عام 1997، ثم تلت ذلك عدة معارك ومنها إضرابات فردية وجماعية، كان أبرز من خاضوا إضرابات ضد جريمة الاعتقال الإداريّ، شهيد الحركة الأسيرة الشيخ خضر عدنان، ومن أبرز الإضرابات الجماعية الإضراب الذي خاضه المعتقلون الإداريون عام 2014، واستمر لمدة (62) يومًا.


الاعتقال

#نادي الأسير #الاعتقال الاداري #الإضراب عن الطعام

الأكثر قراءة اليوم

إسرائيل تعيد جثمان الشهيد الجندي محمد صلاح إلى مصر

صحيفة: موافقة مصرية على تنفيذ كافة مطالب الاحتلال بشأن عملية الحدود

انهيار مراسل إسرائيلي بعد تصريحاته عن الجنود الذين قتلوا على يد الجندي المصري

الإعلام الإسرائيلي ينشر تغريدة للمجند المصري يرد فيها على شخصية مقربة من ترامب

مفاجآت بتحقيقات الاحتلال في عملية العوجة..

بلينكن يعلن تقديم مليار دولار لـ"إسرائيل" ويدعو لتحسين حياة الفلسطينيين

العثور على "أخطر جاسوس" في الولايات المتحدة ميتاً في زنزانته

الأخبار الرئيسية

وزارة المالية تحدد موعد صرف رواتب الموظفين لشهر مايو

السيسي ونتنياهو يبحثان "حادث الحدود" وهذا ما اتفقا عليه ..

image_processing20230606-288334-v381c

صحيفة: موافقة مصرية على تنفيذ كافة مطالب الاحتلال بشأن عملية الحدود

ماذا يفعل قادة سرايا القدس في القاهرة؟!

647e3f234c59b74b63213b46

لأول مرة.. جيش الاحتلال يشارك بمناورات "الأسد الإفريقي"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية