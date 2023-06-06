  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"المنظمات الاهلية": استدعاء نشطاء امان للتحقيق انتهاك للقانون الاساسي

الثلاثاء 06 يونيو 2023 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"المنظمات الاهلية": استدعاء نشطاء امان للتحقيق انتهاك للقانون الاساسي



رام الله / سما /

تنظر شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية ببالغ الخطورة والاستهجان لما جرى من استدعاء لكل من الدكتور عزمي الشعيبي مستشار مجلس ادارة ائتلاف امان، والمدير التنفيذي للائتلاف عصام حج حسن ومثولهما امام رئيس النيابة حيث تم توجيه تهم القدح والذم، وانتهاك قانون الجرائم الاكترونية من خلال نشر تقرير امان السنوي واقع النزاهة ومكافحة الفساد للعام 2022 الذي جاء بعنوان "الاحتلال والانقسام والفساد السياسي حلقة مغلقة يغذي كل منها الاخر وتم عرضه اواخر ايار الماضي .

واعتبرت الشبكة في بيان وصل معا نسخة عنه عملية الاستدعاء بمثابة تعدي على حرية الرأي والتعبير المكفولة بالقانون، ومحاولة للحد من عمل المجتمع المدني الفلسطيني، ولا تستند لاي اساس قانوني بل هي انتهاك صارخ للقانون الفلسطيني والقوانين الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين، ومن شأن هذه الخطوة ان تزيد في حجم الهوة بين النظام السياسي والجمهور الفلسطيني في ظل تصاعد الحرب العدوانية للاحتلال على الارض والانسان وما تتعرض له الاراضي الفلسطينية المحتلة من استهداف يومي يستوجب العمل على صون والدفاع وحماية الحريات العامة وتعزيزها وهو ما يساعد في تعزيز الصمود الوطني في وجه الاحتلال بدلا من اثارة القضايا الخلافية الداخلية وفي ظل عد اجراء الانتخابات وعدم وجود مجلس تشريعي منتخب .

ووطلبت الشبكة على ضوء الاستدعاء على خلفية نشر التقرير بالتوقف فورا عن هذه الخطوة، وتؤكد مساندتها للائتلاف ودوره، وبعدم تقييد فضاءالحريات الاساسية، واهمية احترامها ووقف التعدي عليها.

كما طالبت الجهات المعنية باتخاذ الاجراءات الكفيلة بالتراجع عن عملية الاستدعاء، والتحقيق المقرر اليوم الثلاثاء.

واضافت الشبكة" نقف الى جانب "امان" وهي احدى الجهات المشهود لها بالتقارير المهنية والشفافة على مدى سنوات طويلة وكان الاجدر فتح تحقيق وملاحقة الفاسدين، وتوفير الحماية للمؤسسات والافراد الذين يدافعون عن القيم الحضارية والوطنية للشعب الفلسطيني، ومبادئ النزاهة والشفافية" .

#شبكة المنظمات الاهلية #امان

الأكثر قراءة اليوم

إسرائيل تعيد جثمان الشهيد الجندي محمد صلاح إلى مصر

صحيفة: موافقة مصرية على تنفيذ كافة مطالب الاحتلال بشأن عملية الحدود

انهيار مراسل إسرائيلي بعد تصريحاته عن الجنود الذين قتلوا على يد الجندي المصري

الإعلام الإسرائيلي ينشر تغريدة للمجند المصري يرد فيها على شخصية مقربة من ترامب

مفاجآت بتحقيقات الاحتلال في عملية العوجة..

بلينكن يعلن تقديم مليار دولار لـ"إسرائيل" ويدعو لتحسين حياة الفلسطينيين

العثور على "أخطر جاسوس" في الولايات المتحدة ميتاً في زنزانته

الأخبار الرئيسية

وزارة المالية تحدد موعد صرف رواتب الموظفين لشهر مايو

السيسي ونتنياهو يبحثان "حادث الحدود" وهذا ما اتفقا عليه ..

image_processing20230606-288334-v381c

صحيفة: موافقة مصرية على تنفيذ كافة مطالب الاحتلال بشأن عملية الحدود

ماذا يفعل قادة سرايا القدس في القاهرة؟!

647e3f234c59b74b63213b46

لأول مرة.. جيش الاحتلال يشارك بمناورات "الأسد الإفريقي"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية