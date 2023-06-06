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وفاة وزير الصحة المصري بخطأ طبي

الثلاثاء 06 يونيو 2023 10:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة وزير الصحة المصري بخطأ طبي



القاهرة / وكالات /

قال مصدر مطلع إن الدكتور أحمد عماد الدين تعرض لأزمة صحية تتعلق بالقلب في أحد المستشفيات بمدينة نصر، وعلى إثرها تقرر إجراء عملية قسطرة قلب على يد طبيب قلب يدعى (ن. ف)، وأثناء العملية الجراحية حدث خطأ طبي تسبب في وفاته.

وتولى الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان الأسبق، الحقيبة الوزارية في عام سبتمبر 2015 حتى يونيو 2018، مع التغيير الوزاري آنذاك.

يُذكر أنّ وزير الصحة الأسبق أحمد عماد الدين، ولد في 8 يونيو عام 1955 وحصل على بكالوريوس الطب في عام 1985، وماجستير العظام عام 1987، والدكتوراة عام 1989، وتولى عددًا من المناصب منها وكيل كلية الطب لشؤون المجتمع والبيئة في 20 سبتمبر 2010، وعيّن عميدا للكلية بالانتخاب.

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