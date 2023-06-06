3574 مولودًا جديدًا بغزة و303 وفيات الشهر المنصرم

غزة/ سما /

أظهرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية -الشق المدني أن قطاع غزة سجَّل خلال شهر مايو/ أيار الماضي 3 آلاف و574 مولوداً جديداً بالإضافة إلى 303 وفيات.

وبيّنت الإحصائية أن عدد مواليد القطاع الذكور يُقدر بـ ألف و828 مولوداً بنسبة تقدر بـ 51.15%، في حين بلغت النسبة التقديرية للمواليد الإناث 48.85% بواقع ألف و746 مولودة.

وأشارت إلى أن مكاتب الأحوال المدنية بمديرية داخلية غزة سجلت ألف و293 مولوداً جديداً؛ فيما سجَّل مكتبيّ داخلية خانيونس 672 مولوداً.

كما سجلت مكاتب داخلية محافظة شمال غزة خلال هذا الشهر 646 مولوداً، في حين سجلت مكاتب الأحوال المدنية بداخلية الوسطى 472 مولوداً، بينما سجلت الأحوال المدنية بمديرية داخلية رفح 491 مولوداً جديداً. الوفيات وحول إحصائية الوفيات، أفادت الأحوال المدنية أن مكاتبها في محافظات قطاع غزة سجلت 303 حالة وفاة خلال هذا الشهر، حيث بلغت وفيات الذكور بـ 175 حالة وفاة بنسبة تقدر بـ 57.75%، مقابل 128 وفاة من الإناث بنسبة تقدر بـ 42.24%.