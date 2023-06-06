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الاحتلال يعتقل مواطنين من قباطية جنوب جنين

الثلاثاء 06 يونيو 2023 10:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابين من بلدة قباطية جنوب جنين.

وذكرت مصادر أمنية ، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عمر حمزة عساف، وأسعد إسماعيل أبو الرب، بهدف الضغط على شقيقه محمد لتسليم نفسه، وذلك بعد مداهمة منزل ذويهما، وتفتيشهما.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مواجهات اندلعت عقب عملية الاقتحام، تخللها إطلاق القنابل الصوتية والغازية السامة المسيلة للدموع، واعتلاء القناصة أسطح المنازل والعمارات التجارية، ومداهمة عدة منازل.

كما اقتحمت تلك القوات قرية زبوبا غرب المدينة، ونصبت حاجزا عسكريا عند مدخل القرية، وفتشت عددا من المنازل، عرف من أصحابها: جميل محمد زقزاق، ومصطفى جرادات، ونجله محمد.

#الاحتلال #جنين

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