رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الثلاثاء، خبر استشهاد الطفل محمد هيثم التميمي، متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

_ أعدموه بدم بارد.. تشييع جثمان الشهيد حاتم أبو نجمة بالقدس المحتلة وسط قيود مشددة.. إصابات واعتقالات والاستيلاء على 42 دونمًا وجرافة في الضفة والمستوطنون واصلوا إرهابهم.. الاحتلال يعلن إصابة أحد جنوده دهسًا في حوارة

_ الرئيس يتقبل أوراق اعتماد رؤساء مكاتب تمثيل الصين والهند والبرتغال ويهنئ العاهل الأردني بزفاف نجله

_ المستشار علي مهنا يؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا

_ رفع العلم الفلسطيني على سارية مدينة كليفتون الأميركية

_ "مركزية" و"ثوري" فتح وأطرها القيادية تنعى المناضل إبراهيم المصري

_ الأسرى الإداريون يقررون 181 حزيران الجاري موعدًا للشروع بالإضراب المفتوح عن الطعام

_ مجلس الوزراء يصادق على الإحالة النهائية لصوامع القمح على ائتلاف شركات محلية وعربية

_ من هو الشرطي المصري محمد صلاح إبراهيم الذي قتل 3 جنود إسرائيليين؟

_ نقابة الصحفيين تدعو لمقاطعة برنامج "زمالة" التطبيع

الأيام:

­_ استشهاد طفل النبي صالح (3 سنوات) متأثرًا بإصابته برصاص جنود الاحتلال

_ إصابة مواطنين خلال اعتداءات للمستوطنين واقتحام جيش الاحتلال لدير الغصون وعنبتا

_ غالانت: إسرائيل ستواجه مخاطر لم تشهد مثلها سابقًا إذا نشبت حرب

_ "السلام الآن": لجنة إسرائيلية تناقش خطة "E1" الاستيطانية الأسبوع المقبل

_ إصابة جنديين بجيش الاحتلال في عملية دهس مزعومة في حوارة

_ علي مهنا يؤدي اليمين أمام الرئيس رئيسًا للمحكمة الدستورية

_ إسرائيل تعيد جثمان الجندي محمد صلاح إلى مصر

_ الاحتلال يستولي على 42.651 دونم من أراضي سرطة وبروقين

_ اشتية: سنبني على نتائج زيارة الوفد الوزاري للقاهرة

"القدس":

_ استشهاد طفل متأثرا بإصابته في النبي صالح

_ الاستيلاء على 42 دونما من أراضي سلفيت

_ غالانت: إسرائيل ستواجه مخاطر غير مسبوقة في حرب واسعة مقبلة

_ بلينكن في مؤتمر "إيباك": التطبيع مع إسرائيل ليس بديلا لحل الدولتين

_ الحكومة تصادق على الإحالة النهائية لصوامع القمح لائتلاف شركات محلية وعربية

_ مخطط إسرائيلي لتهويد الجليل

_ في ذكرى "النكسة": الفلسطينيون يطالبون بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة