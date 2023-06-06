  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الثلاثاء 06 يونيو 2023 10:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الثلاثاء، خبر استشهاد الطفل محمد هيثم التميمي، متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

_ أعدموه بدم بارد.. تشييع جثمان الشهيد حاتم أبو نجمة بالقدس المحتلة وسط قيود مشددة.. إصابات واعتقالات والاستيلاء على 42 دونمًا وجرافة في الضفة والمستوطنون واصلوا إرهابهم.. الاحتلال يعلن إصابة أحد جنوده دهسًا في حوارة

_ الرئيس يتقبل أوراق اعتماد رؤساء مكاتب تمثيل الصين والهند والبرتغال ويهنئ العاهل الأردني بزفاف نجله

_ المستشار علي مهنا يؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا

_ رفع العلم الفلسطيني على سارية مدينة كليفتون الأميركية

_ "مركزية" و"ثوري" فتح وأطرها القيادية تنعى المناضل إبراهيم المصري

_ الأسرى الإداريون يقررون 181 حزيران الجاري موعدًا للشروع بالإضراب المفتوح عن الطعام

_ مجلس الوزراء يصادق على الإحالة النهائية لصوامع القمح على ائتلاف شركات محلية وعربية

_ من هو الشرطي المصري محمد صلاح إبراهيم الذي قتل 3 جنود إسرائيليين؟

_ نقابة الصحفيين تدعو لمقاطعة برنامج "زمالة" التطبيع

الأيام:

­_ استشهاد طفل النبي صالح (3 سنوات) متأثرًا بإصابته برصاص جنود الاحتلال

_ إصابة مواطنين خلال اعتداءات للمستوطنين واقتحام جيش الاحتلال لدير الغصون وعنبتا

_ غالانت: إسرائيل ستواجه مخاطر لم تشهد مثلها سابقًا إذا نشبت حرب

_ "السلام الآن": لجنة إسرائيلية تناقش خطة "E1" الاستيطانية الأسبوع المقبل

_ إصابة جنديين بجيش الاحتلال في عملية دهس مزعومة في حوارة

_ علي مهنا يؤدي اليمين أمام الرئيس رئيسًا للمحكمة الدستورية

_ إسرائيل تعيد جثمان الجندي محمد صلاح إلى مصر

_ الاحتلال يستولي على 42.651 دونم من أراضي سرطة وبروقين

_ اشتية: سنبني على نتائج زيارة الوفد الوزاري للقاهرة

"القدس":

_ استشهاد طفل متأثرا بإصابته في النبي صالح

_ الاستيلاء على 42 دونما من أراضي سلفيت

_ غالانت: إسرائيل ستواجه مخاطر غير مسبوقة في حرب واسعة مقبلة

_ بلينكن في مؤتمر "إيباك": التطبيع مع إسرائيل ليس بديلا لحل الدولتين

_ الحكومة تصادق على الإحالة النهائية لصوامع القمح لائتلاف شركات محلية وعربية

_ مخطط إسرائيلي لتهويد الجليل

_ في ذكرى "النكسة": الفلسطينيون يطالبون بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة

#الصحف الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

إسرائيل تعيد جثمان الشهيد الجندي محمد صلاح إلى مصر

انهيار مراسل إسرائيلي بعد تصريحاته عن الجنود الذين قتلوا على يد الجندي المصري

الإعلام الإسرائيلي ينشر تغريدة للمجند المصري يرد فيها على شخصية مقربة من ترامب

بلينكن يعلن تقديم مليار دولار لـ"إسرائيل" ويدعو لتحسين حياة الفلسطينيين

مفاجآت بتحقيقات الاحتلال في عملية العوجة..

العثور على "أخطر جاسوس" في الولايات المتحدة ميتاً في زنزانته

هآرتس: أيهما ستختار السعودية.. نتنياهو أم الشعب الفلسطيني؟

الأخبار الرئيسية

السيسي ونتنياهو يبحثان "حادث الحدود" وهذا ما اتفقا عليه ..

image_processing20230606-288334-v381c

صحيفة: موافقة مصرية على تنفيذ كافة مطالب الاحتلال بشأن عملية الحدود

ماذا يفعل قادة سرايا القدس في القاهرة؟!

647e3f234c59b74b63213b46

لأول مرة.. جيش الاحتلال يشارك بمناورات "الأسد الإفريقي"

سرايا القدس توجه 3 رسائل: لمقاتليها وأهل مخيم جنين والاحتلال

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية