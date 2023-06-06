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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الثلاثاء 06 يونيو 2023 10:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (معاريف، ويديعوت أحرنوت، وهآرتس)، الصادرة اليوم الثلاثاء.

"يديعوت أحرونوت":

المجتمع العربي ينزف وإسرائيل لا حول لها ولا قوة ولا حل في الأفق

إعادة جثمان الجندي المصري الذي قتل ثلاثة جنود على الحدود

وفاة الطفل محمد التميمي الذي أصيب برصاص جندي "عن طريق الخطأ"

المستوطنون يخططون لاقتحام البؤرة الاستيطانية "أفيتار" السبت المقبل

"معاريف":

البراءة والعاصفة

التحقيق في عملية سيناء والفشل كان في المجالات كافة

المحكمة العسكرية تحكم على معاذ حامد بالسجن المؤبد مرتين وتغريمه بمليون شيقل بعد أن قتل مستوطنا قبل 8 سنوات

أعضاء الكنيست العرب لنتنياهو: يجب إلغاء تشكيل الحرس الوطني لبن غبير

"هآرتس":

صرخة ألم: محمد التميمي ابن العامين توفي أمس وبالنسبة إلى الجيش خطأ في العنوان

وزير الخارجية الأميركية: واهم من يتوقع أن يكون التطبيع بين السعودية وإسرائيل سريعا

نتنياهو يتوسل للحصول على دعوة لزيارة البيت الأبيض

افتتاحية الصحيفة: كفى للذبح في البلدات العربية

يونتان بولاك: من سيخرج إلى الشارع بسبب الطفل محمد التميمي؟

#الصحف الإسرائيلية

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