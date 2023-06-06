الشرطة توضح ملابسات القبض على المطلوب "شلاطة"

رام الله / سما /

قال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن الشرطة قبضت على مطلوب خطير بجنين في كمين محكم.

وتابعت قوة من الشرطة المطلوب الاخطر في جنين والملقب "شلاطة" والذي قام صباح اليوم باطلاق النار باتجاه مركبة لاحد المواطنين واصاب طفلا 12 عاما لا يزال يتلقى العلاج .

وقالت الشرطة ان المطلوب مسجل بحقه 4 قضايا اطلاق نار باتجاه مواطنين واصابتهم وقضية ايذاء بليغ لمواطن اخر وخطف وحجز حرية وسرقة عدة منازل ومركبات وقضايا تجارة سلاح وكذلك مسجل بحقه 42 قضية بتهم مختلفة منظورة امام القضاء ومطلوب في محافظات اخرى .

وقد نصبت الشرطة كمينا للقبض عليه بالقرب من الجامعة الامريكية وعند وصوله للمكان اطلق النار فاصاب طالبا في الجامعة الامريكية من سكان محافظة قلقيلية اثناء وجوده في المكان فردت القوة بالمثل فاصابته باصابات وصفت بالمتوسطة وتم القاء القبض عليه وقدمت له العلاج اللازم وضبطت سلاحا ناريا كان بحوزته وقد تم التحفظ عليه لحين استكمال الاجراءات القانونية بحقه .