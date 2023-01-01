قوات الاحتلال تقتحم منزل الاسير المحرر كريم يونس وتصادر مركبة

القدس المحتلة / سما /

اقتحمت الشرطة الإسرائيلية والقوات الخاصة التابعة لها، صباح اليوم الثلاثاء، منزل الأسير المحرر كريم يونس في قرية عارة، ومنعت الأهالي من الاقتراب، ولم تعرف أسباب الاقتحام لغاية الآن.

وقالت عائلة الأسير كريم يونس إنه "حتى اللحظة لا نعرف أسباب اقتحام المنزل، ولكن الشرطة قامت بمصادرة مركبات العائلة، وبعض الممتلكات. نستهجن كل هذه الأفعال غير المبررة".

وحضرت قوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة إلى منزل الأسير المحرر والحي الذي يسكنه، وأغلقت الشارع المؤدي إليه.

وجاء هذا الاقتحام ضمن عدة اقتحامات قامت بها الأجهزة الأمنية والشرطة الإسرائيلية والوحدات الخاصة بعد تحرر الأسير كريم يونس، إذ صادرت الشرطة خلال الاقتحام الأخير مبالغ مالية ومجوهرات، تعود لعائلة الأسير.

وكانت سلطات الاحتلال قد قررت اتخاذ إجراءات عقابية بحق المحررين من الداخل والقدس المحتلة بحجة تلقيهم أموالًا من السلطة الفلسطينية.