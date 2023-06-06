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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس

الثلاثاء 06 يونيو 2023 08:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس



رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة.

واقتحمت تلك القوات عدة بلدات ومخيمات وقرى ومدن متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، داهمت خلالها العديد من المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها وأخضعت سكانها للتحقيق الميداني.

وفي شمال الضفة الغربية، اعتقلت تلك القوات، محمد الريشة، والجريح سليمان قطناني، والطلبة في جامعة النجاح، قاسم قدح، إبراهيم دويكات، أحمد خالد، وجميعهم من نابلس.

فيما اعتقل خالد عماد بني عودة من طمون جنوب طوباس شمال الضفة.

وفي طولكرم القريبة، اعتقل إياد أبو صلاح، وعمر أبو صلاح.

وفي قباطية جنوب جنين شمال الضفة الغربية، اعتقل عمر عساف، وأسعد أبو الرب.

وإلى الجنوب من الضفة الغربية، اعتقل جواد طقاطقة، وعادل عيسى طقاطقة وشقيقه علي، من بلدة بيت فجار في بيت لحم.

وفي القدس المحتلة، اعتقل علي عيشة، زين مهنا، يزن سليمي.

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