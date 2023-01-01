الطقس: أجواء معتدلة والحرارة حول معدلها العام

رام الله / سما /

قالت دائرة الارصاد الجوية ان الجو اليوم الثلاثاء يكون غائما جزئيا الى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى حول معدلها العام، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئيًا ، باردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلًا في بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاربعاء: يكون الجو غائمًا جزئيًا الى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.