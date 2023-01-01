  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قاسم: جريمة قتل الطفل التميمي تؤكد نازية الاحتلال

الإثنين 05 يونيو 2023 10:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
قاسم: جريمة قتل الطفل التميمي تؤكد نازية الاحتلال



غزة/سما/

قال حازم قاسم الناطق باسم حركة "حماس"، مساء اليوم الإثنين، إن قتل الاحتلال للطفل محمد التميمي من قرية النبي صالح في رام الله، جريمة بشعة، تؤكد نازية جيش الاحتلال وسلوكه الإرهابي.

وأضاف قاسم في تصريح صحفي له: "افلات الاحتلال على الدوام من المحاسبة على جرائمه بسبب الدعم الأمريكي له، وضعف مواقف المؤسسات الدولية وصمت المجتمع الدولي، كل ذلك يشجع الاحتلال على تكرار جرائمه وتصعيد عدوانه".

وتابع: "هذه الجرائم لن تكسر عزيمة شعبنا وعنفوانه، وسنواصل قتالنا المشروع لمعاقبة الاحتلال على جرائمه، وطرده عن أرضنا".

#حماس

الأكثر قراءة اليوم

صور : التعرف على هوية منفذ عملية الحدود المصرية وهذا آخر ما كتبه..

مشاهد مرعبة.. قتيلان ومصاب بجرائم اطلاق نار بالداخل المحتل

إسرائيل تعيد جثمان الشهيد الجندي محمد صلاح إلى مصر

تقديرات إسرائيلية: الشرطي المصري "جهادي"

الإعلام الإسرائيلي ينشر تغريدة للمجند المصري يرد فيها على شخصية مقربة من ترامب

مفاجآت بتحقيقات الاحتلال في عملية العوجة..

انهيار مراسل إسرائيلي بعد تصريحاته عن الجنود الذين قتلوا على يد الجندي المصري

الأخبار الرئيسية

بالفيديو: إصابة جنديين إسرائيليين بعملية دهس في حوارة

أزمة في "إسرائيل" بسبب التجنيد الإلزامي بالجيش

هآرتس: أيهما ستختار السعودية.. نتنياهو أم الشعب الفلسطيني؟

بلينكن يعلن تقديم مليار دولار لـ"إسرائيل" ويدعو لتحسين حياة الفلسطينيين

الأسرى الإداريون يخوضون إضرابًا مفتوحًا الأحد المقبل ضمن مشروع وطني متكامل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية