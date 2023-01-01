قاسم: جريمة قتل الطفل التميمي تؤكد نازية الاحتلال

غزة/سما/

قال حازم قاسم الناطق باسم حركة "حماس"، مساء اليوم الإثنين، إن قتل الاحتلال للطفل محمد التميمي من قرية النبي صالح في رام الله، جريمة بشعة، تؤكد نازية جيش الاحتلال وسلوكه الإرهابي.

وأضاف قاسم في تصريح صحفي له: "افلات الاحتلال على الدوام من المحاسبة على جرائمه بسبب الدعم الأمريكي له، وضعف مواقف المؤسسات الدولية وصمت المجتمع الدولي، كل ذلك يشجع الاحتلال على تكرار جرائمه وتصعيد عدوانه".

وتابع: "هذه الجرائم لن تكسر عزيمة شعبنا وعنفوانه، وسنواصل قتالنا المشروع لمعاقبة الاحتلال على جرائمه، وطرده عن أرضنا".