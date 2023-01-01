  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

مصرع 3 أشخاص وإصابات إثر حادث طرق أدى إلى احتراق سيارة بالداخل المحتل

الإثنين 05 يونيو 2023 10:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع 3 أشخاص وإصابات إثر حادث طرق أدى إلى احتراق سيارة بالداخل المحتل



الداخل المحتل/سما/

لقي 3 أشخاص مصرعم فيما أصيب 4 آخرون بجروح في حادث طرق بين 4 سيارات على شارع 6 قرب محور طرق "كريات غات" باتجاه الجنوب، مساء الإثنين.

وفي التفاصيل، فإن أحد الضحايا توفي متأثرا بإصابته الخطيرة بينما الآخران من جراء اشتعال النار بسيارة أخرى إثر الحادث.


واستدعيت طواقم من الإسعاف وأخرى من سلطة الإطفاء والإنقاذ إلى مكان الحادث، وعملت على تخليص الضحايا والمصابين من السيارات.

وأبلغت الطواقم الطبية عن وجود شخصين داخل سيارة اشتعلت بها النيران وهما فاقدا الوعي، ولم يكن أمامها سوى إقرار وفاتهما في المكان.


وقال مضمد تواجد في المكان إن "الحادث كان مروعا وامتد إلى نحو 150 مترا من الشارع، وفي البداية رأينا 3 مركبات في وسط الشارع إذ جرى تخليص أحدهم من إحداها وهو فاقد للوعي وقد جرى إقرار وفاته في المكان فيما قدمنا العلاجات الأولية لأربعة مصابين آخرين من المركبتين الأخريين بينهم اثنان بحالة متوسطة والآخران بحالة طفيفة".

وأضاف "على بعد 150 مترا من المركبات الثلاث نشب حريق في هامش الشارع، وتبين أنه نجم عن احتراق سيارة من جراء الحادث، وبعد تخليص مصابيْن فاقدا الوعي من داخلها لم يكن أمامنا سوى إقرار وفاتهما في المكان".


وأغلقت الشرطة مقطع الشارع الذي وقع فيه الحادث باتجاه الجنوب، وباشرت التحقيق في حيثيات وقوعه وتنظيم حركة السير باتجاه طرق بديلة

#سيارة

الأكثر قراءة اليوم

صور : التعرف على هوية منفذ عملية الحدود المصرية وهذا آخر ما كتبه..

مشاهد مرعبة.. قتيلان ومصاب بجرائم اطلاق نار بالداخل المحتل

إسرائيل تعيد جثمان الشهيد الجندي محمد صلاح إلى مصر

تقديرات إسرائيلية: الشرطي المصري "جهادي"

الإعلام الإسرائيلي ينشر تغريدة للمجند المصري يرد فيها على شخصية مقربة من ترامب

مفاجآت بتحقيقات الاحتلال في عملية العوجة..

انهيار مراسل إسرائيلي بعد تصريحاته عن الجنود الذين قتلوا على يد الجندي المصري

الأخبار الرئيسية

بالفيديو: إصابة جنديين إسرائيليين بعملية دهس في حوارة

أزمة في "إسرائيل" بسبب التجنيد الإلزامي بالجيش

هآرتس: أيهما ستختار السعودية.. نتنياهو أم الشعب الفلسطيني؟

بلينكن يعلن تقديم مليار دولار لـ"إسرائيل" ويدعو لتحسين حياة الفلسطينيين

الأسرى الإداريون يخوضون إضرابًا مفتوحًا الأحد المقبل ضمن مشروع وطني متكامل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية