وينسلاند يدعو لمحاسبة قتلة الطفل التميمي

دعا تور وينسلاند المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، مساء اليوم الإثنين، إلى محاسبة المسؤولين عن استشهاد الطفل محمد التميمي (عامان)، من سكان النبي صالح قضاء رام الله.

وقال وينسلاند في تغريدة عبر تويتر: "أدين وأشعر بحزن عميق لوفاة طفل فلسطيني في الثانية من عمره، أصيب بجروح خطيرة برصاص قوات الأمن الإسرائيلية في النبي صالح قبل يومين. قال الجيش الإسرائيلي إنه كان يرد على إطلاق نار من المنطقة من قبل مسلحين فلسطينيين ...".

وأضاف وينسلاند: "المدنيون، ولا سيما الأطفال، ما زالوا يتحملون وطأة هذا الصراع، خالص التعازى لأسرته، وألاحظ أن السلطات الإسرائيلية فتحت تحقيقًا في الحادث وأدعو إلى محاسبة المسؤولين".