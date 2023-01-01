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إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في عدة مناطق بالضفة

الإثنين 05 يونيو 2023 09:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في عدة مناطق بالضفة



نابلس/جنين/سما/

 أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، اليوم الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في عدة بلدات وقرى، بمحافظة جنين.

وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المواطنين أصيبوا بالاختناق بعد اندلاع مواجهات مع جنود الاحتلال الذين أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع، بعد اقتحامهم  لبلدات: عرابة، وكفر راعي، وفحمة، ورمانة، وزبوبا.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال أوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقات ركابها على حاجز عسكري طيار نصبته على مدخل بلدة فحمة، وعلى حاجز آخر عند مدخل بلدة كفر راعي.

 وفي نابلس أصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت فوريك، شرق المدينة.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت حارة القنيطرة في البلدة، ما أدى لاندلاع مواجهات أصيب خلالها شاب بالرصاص "المطاطي"، وآخرون بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع.

#نابلس #جنين

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