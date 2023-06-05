بالفيديو: إصابة جندي إسرائيلي بعملية دهس في حوارة

نابلس/سما/

أعلنت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الاثنين عن إصابة جندي إسرائيلي بجروح، جراء تعرضه لعملية دهس وقعت قرب حاجز حوارة جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

واستنفرت قوات الاحتلال، فيما أغلقت حاجزي حوارة وزعترة جنوب نابلس بعد إصابة الجندي.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال بفرار منفذ عملية الدهس، وقوات الجيش تجري عمليات بحث.

وذكر موقع واللا العبري أن المصاب بعملية الدهس في حوارة جندي إسرائيلي وتم إخلاؤه من المكان مصابًا في الجزء السفلي من جسده.

واعترف جيش الاحتلال لاحقا بإصابة أحد جنوده في عملية الدهسونقله للعلاج لأحد المستشفيات، مشيرا إلى أن ملابسات الحدث قيد التحقيق.

يتبع..