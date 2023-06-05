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غزة: "المباحث العامة" تضبط 5 أجهزة لتعبئة الغاز العشوائي وسط القطاع

الإثنين 05 يونيو 2023 06:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: "المباحث العامة" تضبط 5 أجهزة لتعبئة الغاز العشوائي وسط القطاع



غزة/سما/

ضبطت المباحث العامة - دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة في المحافظة الوسطى- بالاشتراك مع الدفاع المدني 5 أجهزة لتعبئة الغاز العشوائي وسط الأحياء السكنية خلال 48 ساعة. 

وتأتي هذه الجولات ضمن إجراءات تشديد وزارة الداخلية نحو نقاط تعبئة الغاز العشوائية؛ لمخالفتها المواصفات والقوانين المعمول بها، وهو ما يشكل خطورة على حياة المواطنين. 

 كما وضبطت المباحث خلال جولاتها 32 أسطوانة غاز بأحجام مختلفة من تلك النقاط. 

وذكرت المباحث أنها أحالت المخالفين للجهات المختصة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

#غزة

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