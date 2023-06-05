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غانتس يعلن دعمه لشن عمل عسكري ضد ايران

الإثنين 05 يونيو 2023 06:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس يعلن دعمه لشن عمل عسكري ضد ايران



القدس المحتلة/سما/

أعلن رئيس معسكر الدولة ووزير الجيش السابق، عضو الكنيست بيني غانتس اليوم الإثنين، عن دعمه لشن إسرائيل عمل عسكري ضد إيران.

وقال غانتس خلال مشاركته في مؤتمر صحيفة "جيروزاليم بوست" في نيويورك: "إذا حان الوقت الذي يتعين علينا فيه التحرك ضد إيران، فإن الحكومة ستتلقى الدعم الكامل لأي عمل حازم ومناسب ومسؤول لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية ".

وأضاف غانتس: "في هذه الأيام، نشهد تطور تهديد حقيقي لتصبح إيران على أعتاب دولة نووية، وستصبح في المقام الأول تهديدًا عالميًا، مما يعرض للخطر استقرار الشرق الأوسط ويؤثر على العالم بأسره".

وتابع: "نحن في لحظات حاسمة، ولن تسمح إسرائيل لإيران بامتلاك أسلحة نووية، وستفعل كل ما يلزم من أجل منع تهديد وجودها، وقد يكون لمثل هذا الإجراء عواقب وخيمة، كما هو الحال دائمًا في مسائل الأمن القومي، فإن القيادة الوطنية بأكملها في إسرائيل والشعب سيتحدون معا".

#غانتس

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