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محسن: التيار حريص على لقاء القوى الفلسطينية المختلفة

الإثنين 05 يونيو 2023 06:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
محسن: التيار حريص على لقاء القوى الفلسطينية المختلفة



غزة /سما/


أكد عماد محسن الناطق باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن اللقاءات الفلسطينية الفلسطينية في القاهرة تَعكس رغبة وطنية جادة نحو تعزيز الحوار الوطني الفلسطيني، لتحقيق المصالحة الوطنية ووحدة الشعب الفلسطيني.

وقال محسن في تصريح لقناة الغد: “قيادة التيار لديهم حرص دائم على لقاء القوى الوطنية الفلسطينية المختلفة في أي مكان من الممكن أن تلتقي معهم به”.

وأضاف محسن، التيار أحد أهم غاياته تحقيق الوحدة الوطنية بأي ثمن والاسراع في انجاز برنامج تحاوري لتحقيق الوحدة الوطنية، وتحقيق الوحدة الترابية الفلسطينية وإعادة الروح النضالية والكفاحية لشعبنا الفلسطيني.

وأشار، التيار يستجيب ويتفاعل مع أي مبادرة تُنهي الانقسام البغيض وتُعيد لشعبنا الوحدة ومواجهة المخططات الإسرائيلية التصفوية.

واختتم، هناك اجماع وطني فلسطيني على الدور المصري، وهي مؤتمنه على مصالح الشعب الفلسطيني، والشعب الفلسطيني يثق بها ثقة مُطلقة، وتعمل بشكل مستمر على وقف العدوان على شعبنا في القدس والضفة الغربية وانهاء الحصار عن قطاع غزة.

وكان قد التقى القيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح سمير المشهراوي، بقيادة حركتي حماس والجهاد الإسلامي في مقر اقامتهما في العاصمة المصرية القاهرة.

وتحدث الوفد خلال اللقاء حول إنجاز وحدةٍ وطنيةٍ جامعةٍ تشمل الكل الوطني، وضرورة لم الشمل الفلسطيني، وحشد كل الطاقات في مواجهة الاحتلال الغاشم، والتصدّي لجرائمه ومخططاته القذرة التي تستهدف شعبنا وقضيتنا ومقدساتنا وهويتنا الوطنية.

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