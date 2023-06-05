جلسة مشاورات سياسية بين فلسطين والسويد

رام الله/سما/

- عُقدت في مقر وزارة الخارجية والمغتربين بمدينة رام الله، اليوم الإثنين، جلسة المشاورات السياسية الثنائية بين دولة فلسطين ومملكة السويد.

وفي هذا السياق، التقت وكيل وزارة الخارجية والمغتربين أمل جادو، نظيرها السويدي دوغ يولين دانفليت، والقنصل السويدي لدى فلسطين يوليوس ليلييستروم، والوفد المرافق لهما، ووضعتهم في صورة الوضع السياسي، والإنساني، والاقتصادي الفلسطيني الحالي، ومدى تأثير ذلك على حل الدولتين وتهديده لاستقرار منطقة الشرق الأوسط ككل.

ونقلت جادو للوفد السويدي حجم المعاناة الفلسطينية، خاصة عمليات الإعدام الميدانية وتصاعد عنف المستوطنين بدعم من حكومة الاحتلال المتطرفة.

وقالت إنه آن الأوان للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات رادعة للاحتلال الإسرائيلي، خاصة في ظل وحشية الحكومة الإسرائيلية الحالية وسياساتها العنصرية، منوهة إلى أن ما يشجع القوة القائمة بالاحتلال على التمادي والاستمرار بالانتهاكات هو عدم اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فاعلة لمساءلتها ومحاسبتها، استنادا إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

بدوره، أكد دوغ يولين دانفليت أن حكومته على دراية بكل ما يحدث على أرض الواقع، ومنه ما حدث في حوارة وما زال يحدث، ومنه ما يحدث في عين سامية وغيرها من المناطق المهمشة التي تقدم مملكة السويد دعما لها.

وقال القنصل السويدي، إن حكومته ضمن عدد من الدول الأوروبية تطالب بتعويضها عن هدم هذه المنشآت، مشددا على أهمية ما تقوم به "الأونروا" وضرورة دعمها وتمكينها دوليا، من أجل حماية حقوق اللاجئين.

واختتمت جلسة المشاورات باتفاق الطرفين على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة، وضرورة تكثيف الزيارات رفيعة المستوى.