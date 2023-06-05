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إصابات وإحراق مركبة في اعتداءات للمستوطنين جنوب قلقيلية

الإثنين 05 يونيو 2023 06:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات وإحراق مركبة في اعتداءات للمستوطنين جنوب قلقيلية



قلقيلية/سما/

أصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم الإثنين، في اعتداء للمستوطنين بالقرب من بلدة كفر ثلث، جنوب قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية،  بأن مجموعة من مستوطني مستوطنة "ايل ماتان" الجاثمة على أراضي سلفيت وكفر ثلث، هاجموا، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، المنطقة الشرقية من بلدة كفر ثلث، التي يطلق عليها منطقة خلة "العيون"، واعتدوا على المواطنين بالحجارة والعصي.

وأضافت المصادر ذاتها أن مواطنا أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط الذي أطلقه جنود الاحتلال خلال توفيرهم الحماية للمستوطنين، نقل إثرها إلى مستشفى عزون، بينما أصيب آخرون برضوض وجروح جراء اعتداء المستوطنين عليهم، مشيرة إلى أن المستوطنين أحرقوا مركبة تعود للمواطن أدهم عزت مراعبة، من البلدة.

#اصابات

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