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مستوطنون يعتدون على المواطنين وممتلكاتهم في عين سامية قرب رام الله

الإثنين 05 يونيو 2023 06:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يعتدون على المواطنين وممتلكاتهم في عين سامية قرب رام الله



رام الله/سما/

اعتدى مستوطنون، اليوم الإثنين، على المواطنين وممتلكاتهم، في منطقة "عين سامية" قرب قرية كفر مالك، شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت المواطنين واعتدت عليهم في منطقة "عين سامية"، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأضافت المصادر ذاتها أن المستوطنين قاموا بتكسير مجموعة من الأشجار في المنطقة، وهاجموا مركبات المواطنين بالحجارة، ما أدى لإلحاق أضرار مادية بعدد منها، إلى جانب قيامهم بتخريب عدد من الغرف الزراعية المجاورة.

وأشارت إلى أن المستوطنين اعتدوا، أيضا، على طواقم هيئة مقاومة الجدار والاستيطان خلال قيامهم بتوزيع طرود غذائية على المواطنين في منطقة "القبون"، المجاورة لعين سامية.

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#رام الله

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