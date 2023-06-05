بلينكن يعلن تقديم مليار دولار لـ"إسرائيل" ويدعو لتحسين حياة الفلسطينيين

واشنطن/سما/

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة تعلن تقديم مليار دولار لـ إسرائيل لتطوير منظومة القبة الحديدية للدفاع الجوي.

وأضاف بيلنكن في كلمة له أمام لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية " ايباك"، منظمة اللوبي الإسرائيلي القوية، الذي صادف الذكرى 56 لاحتلال إسرائيل لكامل الأراضي الفلسطينية: "أن واشنطن تعمل على تطوير منظومات دفاعية مشتركة مع إسرائيل لتمكينها من الدفاع عن نفسها.

وأكد بلينكن على أن الولايات المتحدة تتصدى بقوة للجهود المناوئة لـ إسرائيل في كل محفل بما في ذلك مجلس الأمن الدولي، كما نتصدى لمعاداة السامية وأمواج الكراهية المتصاعدة في مختلف أنحاء العالم، مدعيا أن اندماج "إسرائيل" في محيطها يجعل المنطقة أكثر أمنًا وازدهارًا".

وعن الأوضاع في الشرق الأوسط، قال وزير الخارجية الأمريكي: "نمر الآن بمنعطف طرق والتغيرات في العالم والتحديات كبيرة جدا".

ورأى وزير الخارجية الأمريكي، أنّ "اتفاقات أبراهام تشكل إطارًا إقليميًا للتعاون بين دول المنطقة"، لافتًا إلى أنّ بلاده ساعدت "إسرائيل والأردن والإمارات على إنشاء مشاريع تتعلق بأمن الطاقة.

كما دعا وزير الخارجية الأمريكي إلى خفض التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتعزيز التعاون الأمني وتحسين الحياة للشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن آفاق حل الدولتين تبدو بعيدة خلال الفترة الحالية، لكننا مستمرون في التواصل مع الطرفين.

وحذر بلينكن في تصريحاته من أن التحركات نحو ضم الضفة الغربية أو الإخلال بالوضع الراهن في الأماكن المقدسة يضر بآفاق حل الدولتين.

وأضاف بلينكن: "ندعم جهود حل الدولتين وهو الطريق الأفضل كي يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون بسلام، ينبغي الامتناع عن الإجراءات الأحادية التي تزيد العنف والتوتر في إسرائيل والأراضي الفلسطينية".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: "حل الدولتين يمكن التوصل إليه فقط عبر مفاوضات مباشرة بين الطرفين".

وبالنسبة لإيران، شدد أنتوني بلينكن، أنه لا يمكن لـ إيران امتلاك سلاح نووي، لافتا إلى أن الدبلوماسية أفضل طريقة للتحقق من برنامج إيران النووي، ولكن جميع الخيارات مطروحة لضمان عدم حصولها على السلاح النووي.

وأوضح بلينكن، أن إيران تظل أكبر تهديد لإسرائيل ولا يمكن أن تحوز سلاحا نوويا، مشيرا إلى أن النظام الإيراني يهدد دائما بمحو إسرائيل من على الخريطة.

وأكد وزير الخارجية الأميركي على أن "تطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل يندرج ضمن المصالح الامنية للولايات المتحدة"مشيرا إلى أن "لدى الولايات المتحدة مصلحة فعلية على صعيد الأمن القومي في إرساء تطبيع بين اسرائيل والسعودية".

كما أكد بلينكن، أن "مقتل 3 جنود إسرائيليين في الحادثة الحدودية مع مصر بمثابة تذكير مأساوي جديد للخطر اليومي الذي تتعرض له إسرائيل".

وقال أن "إسرائيل تتعرض للعديد من الهجمات من الأراضي الفلسطينية، التي تمثل مخاطر يومية"، مضيفا أن "الحادثة التي وقعت على الحدود مع مصر التي أدت إلى مقتل 3 إسرائيليين، هو تذكير مأساوي آخر بهذه المخاطر اليومية".