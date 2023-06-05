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نقابة الصحفيين تدعو لمقاطعة برنامج "زمالة" التطبيعي

الإثنين 05 يونيو 2023 05:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة الصحفيين تدعو لمقاطعة برنامج "زمالة" التطبيعي



رام الله/سما/

 دعت نقابة الصحفيين، كافة الصحفيين الفلسطينيين والعرب إلى مقاطعة برنامج "زمالة" (برنامج الصحافة الدولي للشرق الأوسط)، الذي تروج له ما تسمى شبكة الصحافة الاستقصائية العالمية (GIJN)، والممول من وزارة الخارجية الألمانية.

ويستهدف البرنامج أربعة صحفيين عرب، إضافة إلى صحفي إسرائيلي ستكون زمالته على شرف رئيس بلدية الاحتلال في القدس السابق تيدي كوليك، حيث عزز الاحتلال تهويده للقدس وسيطرته على المدينة خلال فترة ولايته.

وأكدت النقابة، في بيان لها، اليوم الإثنين، أن "هذا البرنامج بشكله ومضمونه هو برنامج تطبيعي بامتياز، ويعتبر كل من يشارك فيه مرتكبا لجرم التطبيع وخاضعا للمحاسبة"، معربة عن مساندتها لما جاء في بيان اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة حول هذا البرنامج والمروجين له ومموليه.

ودعت الاتحاد العام للصحفيين العرب إلى تعميم فحوى هذا الموقف على الصحفيين العرب كافة، وتفعيل المواد الخاصة بالتطبيع ومقاطعة الاحتلال في النظام الداخلي للاتحاد.

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#برنامج زمالة

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