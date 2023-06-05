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رئيس الكنيست الإسرائيلي يتوجه إلى المغرب

الإثنين 05 يونيو 2023 05:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الكنيست الإسرائيلي يتوجه إلى المغرب



القدس المحتلة/سما/


أعلن الكنيست الإسرائيلي اليوم الاثنين، أن رئيسه أمير أوحانا سيتوجه الأربعاء المقبل إلى المغرب في زيارة رسمية تاريخية للبرلمان المغربي.


ومن المتوقع أن يلتقي أوحانا خلال زيارته رئيس البرلمان المغربي رشيد طالبي العلمي ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإسرائيلية المغربية وأعضاء آخرين في البرلمان المغربي.

ومن المقرر أن يدلي أوحانا والعلمي بتصريحات للصحافة، كما سيوقعان مذكرة تفاهم رسمية تهدف إلى تطوير التعاون البرلماني من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين.

وقال أوحانا في بيان له: "الزيارة ممكنة بفضل القيادة الرائدة لملك المغرب محمد السادس"، وأضاف: "حلم السلام مع الدول الإسلامية لطالما كان يخيم على قلوبنا، ومدى ملاءمة ذلك من بين كل هذه البلدان - المملكة المغربية هي أول من دعا أحد رموز الحكومة، رئيس الهيئة التشريعية لدولة إسرائيل، الذي صادف أنه من أصل مغربي، في زيارة رسمية للبرلمان".

وتعد هذه هي أول زيارة رسمية يقوم بها إسرائيلي في منصبه لبرلمان دولة مسلمة.

ومن المقرر أن يجتمع أوحانا أيضا مع كبار أعضاء الحكومة المغربية، وكذلك مع قادة الجالية اليهودية المحلية.

#المغرب #رئيس الكنيست الاسرائيلي

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