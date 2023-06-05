غزة: افتتاح مشروع استكمال أعمال التوسعة بمحطة تحلية البحر

غزة/سما/

افتتح رئيس سلطة المياه مازن غنيم اليوم الاثنين، مشروع استكمال أعمال التوسعة بمحطة تحلية البحر في جنوب غزة، بمشاركة ممثل الاتحاد الأوروبي لدى دولة فلسطين سفين كون بورغسردورف، والممثلة الخاصة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في فلسطين لوتشيا ايلمي.

وقال غنيم إن أعمال التوسعة ستخدم أكثر من ربع مليون مواطن، حيث زادت قدرة محطات التحلية الثلاثة من 8 مليون متر مكعب سنويا الى أكثر من 13 مليون متر مكعب، وليصبح إجمالي كميات المياه المنتجة من هذه المحطة 55% من المياه المحلاة في قطاع غزة، اضافة الى 18.3 مليون متر مكعب من المياه المشتراة من الجانب الإسرائيلي، منها 5 مليون متر مكعب يخدم محافظة خان يونس الأمر الذي يوفر ما مجموعه 31.3 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب.

وتابع غنيم ان العمل جار على إعادة هيكلة شبكات المياه لخلط المياه المحلاة والمشتراة مع المياه الجوفية لنصل بعد استكمالها الى 62 مليون متر مكعب تقريبا على مستوى قطاع غزة، حيث سيكون نصيب المحافظات الجنوبية ما يقارب 25 مليون متر مكعب، وهذا يعني توفير مياه صالحة للشرب بواقع 92 لترا للمواطن يوميا في محافظتي خان يونس ورفح .

من جانبه، عبر بورغسردورف عن سعادته لمشاركته مع مختلف الشركاء في افتتاح هذا المشروع، وبحضور ممثلين عن سلطة المياه ومصلحة المياه واليونيسف، وممثلين عن دول الاتحاد الأوروبي الذين حضروا لتتويج هذا الجهد الذي استمر طوال عشرة أعوام.

وقال "إن هذا الإنجاز يشعرنا بالفخر، لأننا حققنا معاً ما كان يوماً مكتوباً على الورق، و نفذناه على الأرض"، مؤكداً التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الشعب الفلسطيني في حياة كريمة وفي مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع المياه والصرف الصحي لما له من أهمية حيوية وأثر إيجابي ومباشر على حياة الناس ومستقبل الأجيال".

بدورها، أشارت المي الى أن حضور مختلف الشركاء من الاتحاد الأوروبي وسلطة المياه ومصلحة المياه واليونيسف "دليل على تفاهمنا من أجل المواطن الفلسطيني، وسعينا لتوفير مستقبل مائي أفضل، ونحن نشهد استكمال الأعمال في هذه المحطة الأكبر من حيث القدرة الإنتاجية".