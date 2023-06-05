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الأسرى الإداريون سيخوضون إضرابًا مفتوحًا الأحد المقبل ضمن مشروع وطني متكامل

الإثنين 05 يونيو 2023 04:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأسرى الإداريون سيخوضون إضرابًا مفتوحًا الأحد المقبل ضمن مشروع وطني متكامل



رام الله/سما/

أعلنت لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، أن  الأسرى الإداريين سيبدأون يوم الأحد 18/6/2023 إضرابًا مفتوحًا عن الطعام تحت عنوان "ثورة حرية - انتفاضة الإداريين" ضمن مشروع وطني متكامل لمواجهة الاعتقال الإداري.

وقالت اللجنة في بيان صحفي: سنشرع كأسرى إداريين بمشروع وطني متكامل لمناهضة الاعتقال الإداري، يشترك ويتفاعل فيه جميع الأسرى الإداريين من كافة أطياف الحركة الأسيرة تحت مظلة العلم الفلسطيني، ويشمل المشروع كافة الأدوات النضالية وعلى رأسها الإضراب المفتوح عن الطعام ومقاطعة المحاكم المستمرة منذ أيلول الماضي والبرامج النضالية المساندة لنضالات الأسرى الإداريين في مشروعهم "ثورة حرية - انتفاضة الإداريين".

وشددت اللجنة على أن المطلب الرئيس هو إنهاء الاعتقال الإداري وإلزام "دولة" الاحتلال باحترام القانون الدولي الإنساني.

ودعت، السلطة الفلسطينية "رئاسةً وحكومةً" إلى تبني مطالب الأسرى الإداريين وتفعيل كل أدوات الضغط الدبلوماسي، وجعل قضية الأسرى الإداريين أولوية وطنية، وتوفير حاضنة رسمية وشعبية لإسنادنا.

وطالبت اللجنة، الفصائل والمقاومة والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني وكافة أبناء شعبنا إسناد قضية الأسرى الإداريين وإضرابهم بشكل فعال، والانتفاض في كل الساحات والميادين.

ودعت الجاليات الفلسطينية في الخارج إلى التحرك والانخراط في حراك متضامن ليسند قضية الأسرى الإداريين عبر الاعتصام أمام سفارات العدو، ومخاطبة كل المؤسسات الأوروبية والبرلمانات حتى يستجيب الاحتلال لمطالبنا.

#الاسرى الاداريون

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