تفاصيل لقاء وفد "الجهاد" مع رئيس المخابرات المصرية في القاهرة

القاهرة/سما/

أكد مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، داوود شهاب، اليوم الاثنين، أن وفد حركة الجهاد الإسلامي برئاسة الأخ الأمين العام زياد النخالة ألتقى بالوزير عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية.

وقال شهاب، في تصريح صحفي: "جرى اللقاء بحضور عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي وعدد من كبار مسؤولي الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات العامة المصري".

وأضاف أن اللقاء كان إيجابيا ومثمرا، وعكس حرص مصر على سلامة ووحدة الموقف الفلسطيني وتخفيف معاناة شعبنا لاسيما أهلنا في قطاع غزة بسبب الحصار الجائر المستمر منذ عدة سنوات.

وشدّد على أن مصر لها دور كبير بهذا الدور، كما أن الحركة حريصة على تعزيز العلاقات مع الشقيقة مصر.

وأشار شهاب، إلى أن الوفد، استعرض اللقاء مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك ، بما فيها الأوضاع السياسية والميدانية لاسيما التصعيد الأخير على غزة واغتيال قادة المقاومة وما يجري في الضفة الغربية والقدس، موضحًا أن الحركة أكدت على مواقفها الثابتة في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.