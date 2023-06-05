مصرع عامل من الضفة بحادث عمل في اللد

اللد/سما/

لقي عامل في الستينات من العمر ومن سكان الضفة الغربية المحتلة، مصرعه، في حادث عمل وقع في ورشة بناء في مدينة اللد، اليوم الإثنين.

وجاء في بيان صدر عن الشرطة الإسرائيلية أن العامل أصيب جراء سقوطه من علو في ورشة بناء في مدينة اللد، وأقرت وفاته في الموقع.

ولم تعرف هوية العامل بعد.

وقالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا في ملابسات الحادثة واستدعت ممثل وزارة العمل إلى المكان.

وفي وقت سابق اليوم، أصيب عامل (20 عاما) بجروح وصفت بأنها خطيرة جراء سقوطه من ارتفاع 4 طوابق خلال عمله في ورشة بناء في مدينة القدس.

يذكر أن حوادث العمل ازدادت، في الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من كلا جانبي الخط الأخضر.

يأتي ذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، سيما انعدام وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال.

ويستدل من المعطيات والإحصاءات المتوفرة أن نحو 33 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث العمل بالبلاد منذ مطلع العام الجاري، في حين أصيب نحو 360 شخصا أكثر من 48% منهم أصيبوا في حوادث بورش البناء.

ولقي 73 عاملا مصارعهم في حوادث عمل مختلفة في البلاد في العام الماضي 2022.

وخلال العام الماضي 2021 لقي 72 عاملاً مصارعهم خلال آدائهم عملهم في إسرائيل ومستوطناتها داخل الضفة الغربية المحتلة، معظمهم من الفلسطينيين، في ظل اتهامات للسلطات الإسرائيلية "بإهمال توفير وسائل الأمان في ورش العمل".