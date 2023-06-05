  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

مفاجآت بتحقيقات الاحتلال في عملية العوجة..

الإثنين 05 يونيو 2023 03:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
مفاجآت بتحقيقات الاحتلال في عملية العوجة..



القدس المحتلة/سما/

بعد مرور ساعات طويلة على عملية معبر العوجا على الحدود المصرية الفلسطينية المحتلة، أصدر قائد جيش الاحتلال هآرتسي هاليفي تعليماته بتشكيل الفريق الذي سيتولى فحص الإخفاقات التي حصلت، وأدت لهذه الخسائر الإسرائيلية، فيما قدّر مسؤولون في الجيش أنه سيتم عزل الضباط في القيادة الجنوبية المسؤولون عن هذا الفشل، ومن الواضح أن رؤوسا كبيرة ستطير هناك.

أمير بوخبوط المراسل العسكري لموقع ويلا، نقل عن "ضابط كبير أنه مع مرور الوقت سيتم الكشف عما أسماها المزيد من "التفاصيل المؤلمة"، ولن أتفاجأ إذا طارت العديد من الرؤوس في القيادة الجنوبية؛ لأن هاليفي يضغط من أجل جداول زمنية لتقديم التحقيق بسبب الرغبة بالتأثير؛ بناء على ما تم اكتشافه حتى الآن، وإن نتائج ما حدث تتطلب استجابة سريعة، وإن المحققين وجدوا ثغرات كبيرة فيما حدث على الأرض، مما يثير العديد من التساؤلات، حيث انتقد جندي خدم في القطاع بشدة سلوك القيادة التي تدير منطقة الحدود المصرية".

وأضاف أن "كتائب "الكركال والفهد" تخدم في هذه المنطقة الحدودية المصرية ثمانية أشهر متتالية، ثم تذهب في تدريب قصير لا يقترب من تدريب كتيبة غولاني أو مظليين، وبين حين وآخر يكون تهريب للمخدرات، وهناك نقص في الجنود، ولا يوجد ما يكفي في مثل هذا القطاع الطويل، ناهيك عن أن كبار القادة يصلون للزيارات والدوريات بدون سلاح".

مسؤولون عسكريون إسرائيليون تحدثوا عن "سلسلة النقص في أعداد القوات عند المنطقة الحدودية المصرية، لكن الخطأ الرئيسي هو وضع جنود في مثل هذه المنطقة الحساسة لفترة طويلة، رغم أن ذلك يعرّضهم للخطر، وبعد مرور المزيد من الساعات على العملية، فقد تم الكشف عن المزيد من التفاصيل الجديدة، أهمها أن الجندي المصري سار بعد قتله للجنود الإسرائيليين باتجاه الشرق؛ لأنه فهم أنه سيموت، ولم يحاول العودة لمصر، وأي شخص في هذه المنطقة يتجول بدون ماء، وفي هذه الحرارة، سيصاب بالجفاف بسهولة".

وأضافوا في إفادات قدموها لموقع ويللا،أن "ما نفهمه من التحقيقات الأولية، أن الجندي المصري كان لديه بندقية وخراطيش وقرآن وسكين كوماندوز، وقبل وصوله إلى مكان العملية، لاحظ الجنود أنه يصلي من بعيد، وكشفت التحقيقات أنه خطط للهجوم بعناية، وأعدّ له ببندقية، وأربعة مخازن، وسكين قطع بها الأصفاد عند معبر السياج، ومن ثم توغل داخل الأراضي الفلسطينية، وسار عدة كيلومترات تجاه الحدود، وواضح أنه يعرف البقعة الجغرافية جيدا، وعلم بالفتحة التي دخلها بوقت مبكر، ولذلك تمكن من اختراقها بسهولة".

وأكدوا أنه "في هذه المرحلة لا يزال غير واضح ما حدث في اللحظات التي أطلق فيها الجندي النار على الجنود، وقد طلب الجيش الاستعانة بمختبر جنائي لتوثيق المشهد، وتم جمع النتائج التي تم إحالتها للفحص".

ضباط إسرائيليون طرحوا في تقرير نشره موقع ويللا، أسئلة صعبة حول سلوك قوات الجيش بمنطقة العملية، ولا يزال من غير الواضح من هو الضابط الكبير الذي وافق على قرار الحراسة لمدة 12 ساعة متتالية للجنود، وعلى بعد أمتار قليلة من السياج الحدودي، فتحة لوجستية غير آمنة يمكن للمرء من خلالها العبور بسهولة، دون اتضاح سبب عدم تحذير المراقبين في المنطقة، وأجهزة الاستشعار المختلفة من عبور الجندي المصري إلى الجانب الإسرائيلي من الحدود، وما إذا كان الطقس أسفر عن ذلك".

عربي21

#عملية العوجة #قتل جنود اسرائيليين #الشهيد محمد صلاح #مصر #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

"خطيرة وصادمة".. اتحاد قبائل سيناء ينشر رواية عن الجنود الإسرائيليين القتلى بـ"حادث الحدود

صور : التعرف على هوية منفذ عملية الحدود المصرية وهذا آخر ما كتبه..

قرار إسرائيلي وطلب مصري في أعقاب حادثة مقتل الجنود الإسرائيليين عند الحدود

مشاهد مرعبة.. قتيلان ومصاب بجرائم اطلاق نار بالداخل المحتل

"حادث الحدود": مسؤول مصري في موقع العملية و إمكانية إطاحة رؤوس بقادة الجيش

قناة إسرائيلية: مروان البرغوثي هو العنوان القادم بعد مرحلة الرئيس عباس

تقديرات إسرائيلية: الشرطي المصري "جهادي"

الأخبار الرئيسية

الأسرى الإداريون سيخوضون إضرابًا مفتوحًا الأحد المقبل ضمن مشروع وطني متكامل

photo_2023-06-05_14-14-37

تفاصيل لقاء وفد "الجهاد" مع رئيس المخابرات المصرية في القاهرة

2023-06-05_07-57-16_909342

قلق أميركي وإسرائيلي من عزم إيران تشكيل تحالف بحري مع السعودية

photo_2023-06-05_13-47-57

نيويورك تايمز: "إسرائيل" تواجه أسئلة صعبة بعد هجوم مميت على حدود مصر

غالانت: إسرائيل ستواجه مخاطر غير مسبوقة منذ انشائها في حرب واسعة مقبلة متعددة الجبهات..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية