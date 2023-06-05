"الخارجية" تطالب بتحقيق دولي عاجل في جريمة قتل الطفل التميمي ومحاسبة مرتكبيها

رام الله/سما/

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين جريمة إعدام الشهيد الطفل محمد التميمي (عامين) من قرية النبي صالح، واعتبرتها جريمة بشعة وجريمة ضد الإنسانية، ليرتفع عدد الشهداء الأطفال الذين اعدمتهم قوات الاحتلال الى 28 طفلا منذ بداية العام الجاري.

وطالبت الوزارة، في بيان، بتحقيق دولي عاجل في هذه الجريمة، وغيرها من جرائم قتل الاطفال الفلسطينيين، كما طالبت لجنة التحقيق المستمرة والجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتها بهذا الخصوص، خاصة وأن أية تحقيقيات إسرائيلية داخلية هي شكلية ولا قيمة لها، ولا تعدو كونها محاولات لتضليل العالم والمحاكم الدولية، وغالبا تنتهي بتبرئة القاتل وإخفاء الحقيقة التي يتورط بها المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال.

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