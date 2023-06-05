  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الخارجية" تطالب بتحقيق دولي عاجل في جريمة قتل الطفل التميمي ومحاسبة مرتكبيها

الإثنين 05 يونيو 2023 03:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية" تطالب بتحقيق دولي عاجل في جريمة قتل الطفل التميمي ومحاسبة مرتكبيها



رام الله/سما/

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين جريمة إعدام الشهيد الطفل محمد التميمي (عامين) من قرية النبي صالح، واعتبرتها جريمة بشعة وجريمة ضد الإنسانية، ليرتفع عدد الشهداء الأطفال الذين اعدمتهم قوات الاحتلال الى 28 طفلا منذ بداية العام الجاري.

وطالبت الوزارة، في بيان، بتحقيق دولي عاجل في هذه الجريمة، وغيرها من جرائم قتل الاطفال الفلسطينيين، كما طالبت لجنة التحقيق المستمرة والجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتها بهذا الخصوص، خاصة وأن أية تحقيقيات إسرائيلية داخلية هي شكلية ولا قيمة لها، ولا تعدو كونها محاولات لتضليل العالم والمحاكم الدولية، وغالبا تنتهي بتبرئة القاتل وإخفاء الحقيقة التي يتورط بها المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال.

ـــــــــــ

#الخارجية الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

"خطيرة وصادمة".. اتحاد قبائل سيناء ينشر رواية عن الجنود الإسرائيليين القتلى بـ"حادث الحدود

صور : التعرف على هوية منفذ عملية الحدود المصرية وهذا آخر ما كتبه..

قرار إسرائيلي وطلب مصري في أعقاب حادثة مقتل الجنود الإسرائيليين عند الحدود

مشاهد مرعبة.. قتيلان ومصاب بجرائم اطلاق نار بالداخل المحتل

"حادث الحدود": مسؤول مصري في موقع العملية و إمكانية إطاحة رؤوس بقادة الجيش

قناة إسرائيلية: مروان البرغوثي هو العنوان القادم بعد مرحلة الرئيس عباس

تقديرات إسرائيلية: الشرطي المصري "جهادي"

الأخبار الرئيسية

غالانت: إسرائيل ستواجه مخاطر غير مسبوقة منذ انشائها في حرب واسعة مقبلة متعددة الجبهات..

استشهاد طفل متأثراً بإصابته شمال رام الله

إسرائيل تعيد جثمان الشهيد الجندي محمد صلاح إلى مصر

بدعوة مغربية .. رئيس الكنيست يتوجه للمغرب الأربعاء المقبل

image_processing20230605-3048771-bqdhli

لقاء موسع بين وفدي حماس والجهاد بالقاهرة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية