أبو جيش يترأس الوفد الفلسطيني في مؤتمر العمل الدولي

جنيف/سما/

ترأس وزير العمل نصري أبو جيش الوفد الفلسطيني في الاجتماع التنسيقي الأول للمجموعة العربية، بحضور الوفود العربية المشاركة في مؤتمر العمل الدولي، على هامش اجتماعات مؤتمر العمل الدولي في دورته الـ111، التي افتُتحت اليوم الإثنين في مدينة جنيف السويسرية.

واتفق المجتمعون على دعم المطالب الفلسطينية المتعلقة بتنفيذ قراري مؤتمر العمل الدولي لعامي 1974، و1980، بشأن إدانة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لممارستها التفرقة العنصرية وانتهاك الحريات والحقوق العمالية، وكذلك آثار الاستيطان الإسرائيلي في أوضاع العمال الفلسطينييين، وآليات وإجراءات متابعة ما ورد في تقرير بعثة تقصي الحقائق بشأن الانتهاكات الإسرائيلية، ووضعها موضع التنفيذ.

كما بحث المجتمعون تنسيق الجهود لإنجاح الملتقى الدولي للتضامن مع عمال فلسطين والأراضي العربية المحتلة.