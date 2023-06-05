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البرلمان العربي يدعو لمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني

الإثنين 05 يونيو 2023 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
البرلمان العربي يدعو لمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني



القاهرة/سما/

دعا البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى محاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها وانتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني، مجددا مطالبته بتوفير الحماية الدولية العاجلة.

وقال البرلمان العربي، في بيان صحفي اليوم الإثنينن لمناسبة الذكرى الـ56 للنكسة، "تأتي ذكرى النكسة بالتزامن مع التصعيد الخطير وغير المسبوق لحكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة ومستوطنيها، على مدينة القدس والمسجد الأقصى، وتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية، وتصاعد وتيرة الاستيطان من خلال التهجير القسري، وعزل المدن، وهدم المنازل، وطرد المواطنين، والاقتحامات الدموية اليومية والمتكررة على المدن في الضفة الغربية والقدس، وسياسة الإعدامات الميدانية بحق المواطنين".

كما دعا برلمانات العالم واتحاداته إلى تحمل مسؤولياتهم لحل الصراع، وفق مبدأ حل الدولتين، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفقاً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس. 

#البرلمان العربي #الاحتلال

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