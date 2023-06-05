  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

النووي الايراني اقترب من نقطة اللاعودة..

غالانت: إسرائيل ستواجه مخاطر غير مسبوقة منذ انشائها في حرب واسعة مقبلة متعددة الجبهات..

الإثنين 05 يونيو 2023 03:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
غالانت: إسرائيل ستواجه مخاطر غير مسبوقة منذ انشائها في حرب واسعة مقبلة متعددة الجبهات..



القدس المحتلة/ سما/

حذر وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الإثنين، من أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية ستواجه مخاطر لم تشهد مثلها إسرائيل في تاريخها كله، في حال نشوب حرب.

وأدلى غالانت بأقواله خلال زيارته لقاعدة قيادة الجبهة الداخلية في الرملة، في إطار مناورة "القبضة الساحقة" التي يجريها الجيش الإسرائيلي للأسبوع الثاني، وتحاكي سيناريو خوض إسرائيل حربا متعددة الجبهات تشمل هجوما ضد المنشآت النووية في إيران.

وقال غالانت إنه "إذا نشبت حرب لا قدر الله، فإنه يتوقع أن تواجه الجبهة الداخلية الإسرائيلية تحديات لم نشهد مثيلا لها خلال 75 عاما على وجودنا كدولة. وهذا يستوجب منا استعدادا مسبقا وبأفضل شكل".

وأضاف أن "لأداء الجبهة الداخلية بكافة شرائحها، أهمية بالغة ودور حاسم. ومثلما هو الحال في أي جبهة، فإننا ملتزمون أيضا باستعدادات جذرية ومسبقة في الجبهة الداخلية، من أجل أن يكون الأداء بأفضل شكل في حالة الطوارئ".

وتابع غالانت أن "علينا الاستعداد لأكثر السيناريوهات خطورة، التي سنضطر فيها إلى مواجهة تحديات كثيرة، وتفضيل المجالات المطلوبة لعمل المرافق الاقتصادية الضرورية في حالات الطوارئ. ومن شأن أداء ناجح فقط للجبهة الداخلية، بكافة عناصرها، أن تمكن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن من أجاء المهمات في الجبهة".

وأجرى غالانت تقييما للوضع حول سيناريوهات محتملة في الجبهة الداخلية في حال نشوب حرب مستمرة في عدة جبهات إسرائيلية.

وتطرق وزير الطاقة الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إلى مناورة "القبضة الساحقة"، خلال مقابلة أجراها معه موقع "واينت" الإلكتروني، اليوم. وقال إن هذه "مناورة مكثفة للجيش الإسرائيلي لمدة أسبوعين ويتم خلالها التدرب على كافة المنظومات بشكل حقيقي لحرب متعددة الجبهات، وتشمل إيران وجميع أذرعها والمنظمات التي ترعاها".

وأضاف كاتس، العضو في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، أن "جميع القوات ينبغي أن تتدرب على كافة السيناريوهات. ونأمل بلجم اقتراب إيران من سلاح نووي على أيدي العالم بطريقة سياسية ومن خلال تهديد اقتصادي وعسكري فعّال. ورغم ذلك، إذا كان الخيار في نهاية الأمر بين سلاح نووي أو عملية عسكرية إسرائيلية، فإننا سنعمل لأننا لن نسمح لدولة متطرفة ومجنونة مثل إيران بحيازة سلاح نووي".

وخلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت)، أمس، الذي عقد في إطار مناورة "القبضة الساحقة"، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، "نحن واثقون من قدرتنا على التعامل مع أي تهديد بأنفسنا وأيضًا بوسائل أخرى"، مشيرا إلى أن الواقع في المنطقة "يتغير بسرعة"، وأضاف: "نحن نعدل عقيدة حربنا وخياراتنا العملياتية وفقا لهذه التغييرات، ووفقا لأهدافنا الثابتة".

وتابع نتنياهو أن ذلك يلزم إسرائيل بـ"التحرك ضد النووي الإيراني وضد الهجمات الصاروخية ضد دولة إسرائيل وضد إمكانية الدمج بين الجبهات، ما نسميه حملة متعددة الجبهات. وهذا يتطلب منا أن نفكر ونناقش مسبقا عددا من القرارات الرئيسية التي سيتعين على مجلس الوزراء وحكومة إسرائيل اتخاذها بالمشاركة مع المؤسسة الأمنية".

الأكثر قراءة اليوم

"خطيرة وصادمة".. اتحاد قبائل سيناء ينشر رواية عن الجنود الإسرائيليين القتلى بـ"حادث الحدود

صور : التعرف على هوية منفذ عملية الحدود المصرية وهذا آخر ما كتبه..

قرار إسرائيلي وطلب مصري في أعقاب حادثة مقتل الجنود الإسرائيليين عند الحدود

مشاهد مرعبة.. قتيلان ومصاب بجرائم اطلاق نار بالداخل المحتل

"حادث الحدود": مسؤول مصري في موقع العملية و إمكانية إطاحة رؤوس بقادة الجيش

قناة إسرائيلية: مروان البرغوثي هو العنوان القادم بعد مرحلة الرئيس عباس

تقديرات إسرائيلية: الشرطي المصري "جهادي"

الأخبار الرئيسية

استشهاد طفل متأثراً بإصابته شمال رام الله

إسرائيل تعيد جثمان الشهيد الجندي محمد صلاح إلى مصر

بدعوة مغربية .. رئيس الكنيست يتوجه للمغرب الأربعاء المقبل

image_processing20230605-3048771-bqdhli

لقاء موسع بين وفدي حماس والجهاد بالقاهرة

1

صور : التعرف على هوية منفذ عملية الحدود المصرية وهذا آخر ما كتبه..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية