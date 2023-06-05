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نشر معلومات عن حياة المجند المصري منفذ حادث الحدود

الإثنين 05 يونيو 2023 02:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
نشر معلومات عن حياة المجند المصري منفذ حادث الحدود



غزة/ سما /

نشر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، معلومات عن المجند المصري محمد صلاح منفذ حادث الحدود، والذي قتل فيه 3 جنود إسرائيليين على الحدود المصرية الإسرائيلية.وأوضح النشطاء أن المجند يدعى محمد صلاح، 22 سنة، يسكن مع أسرته في شارع الهادي سلامة، متفرع من شارع أحمد عصمت بمنطقة عين شمس.

وأشاروا إلى أن والده متوفي منذ سنوات في حادث سير، وكان يعمل بهيئة النقل العام، حيث يعد محمد هو الأوسط بين شقيقين، الأكبر يدعى محمود، والأصغر عبده، ويعيش في منزل العائلة مع عمه ويعول هو وأخوه الأكبر الأسرة.

ونوه النشطاء بأن الشاب لم يكمل تعليمه (حاصل على إعدادية ولم يوفق في إتمام الثانوي الصناعي)، وكان يعمل صنايعي ألوميتال في إحدى الورش بشارع أحمد عصمت، ثم عمل لفترة نجارا مع خاله في (الخانكة - قليوبية)، وكان محبا للرسم ويهتم بتصميم المطابخ، نظرا لعمله.

ودخل الشاب لتأدية الخدمة العسكرية عام 2022 (دفعة يونيو، يقضي خدمة 3 سنوات)، وخدم كفرد شرطة (أمن مركزي) على الحدود مع الأراضي الفلسطينية في قطاع شمال سيناء عند العلامة الدولية 47 (تنص اتفاقية السلام أن النقاط الحدودية يتواجد بها أفراد شرطة وليس جيش).

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