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الإعلام الإسرائيلي ينشر تغريدة للمجند المصري يرد فيها على شخصية مقربة من ترامب

الإثنين 05 يونيو 2023 01:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلام الإسرائيلي ينشر تغريدة للمجند المصري يرد فيها على شخصية مقربة من ترامب



القدس المحتلة / سما /

نشرت القناة الـ 12 بالتلفزيون الإسرائيلي تغريدة سابقة للمجند المصري الذي نفذ عملية الحدود المصرية – الإسرائيلية وقتل وأصاب 4 إسرائيليين.

وقالت القناة إن المجند اسمه محمد صلاح، بحسب أصدقائه على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، وأنه يبلغ من العمر 22 عاما، وخدم في منطقة سيناء.

ونشرت القناة تغريدة سابقة للمجند المصري تعود لعام 2021، حيث رد على مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقتها والتي قال فيها "أمريكا تقف مع إسرائيل" في الوقت الذي قصف فيه الجيش الإسرائيلي غزة.

وقال المجند المصري ردا على بنس: "الله يقف مع فلسطين".

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