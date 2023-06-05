  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

تحذير لمستخدمي أندرويد.. "رابط بريء" يهدد واتساب

الإثنين 05 يونيو 2023 12:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحذير لمستخدمي أندرويد.. "رابط بريء" يهدد واتساب



وكالات / سما /

يتعرض تطبيق المحادثة الفورية واتساب في نظام أندرويد للانهيار بشكل مفاجئ، وذلك عندما تُرسل رسالة تبدو عادية إلى المستخدمين عبر التطبيق.

في التفاصيل، أفاد الباحث الأمني، بانديا مايور، في تغريدة على تويتر، بأن الرسالة التي تسبب انهيار التطبيق تحتوي على رابط، وهو http://w.me/settings.

وفي حالة إرسال تلك الرسالة المحددة إلى أي من مستخدمي واتساب على أندرويد، فسوف ينهار التطبيق لدى المستخدم المستقبِل للرسالة، وفق البوابة العربية للأخبار التقنية.

ليس مُلغماً

كما تشير التقارير إلى أن نسخة أندرويد من واتساب المتضررة من الرسالة هي التي تحمل رقم 2.23.10.77 على وجه التحديد.

الجدير بالذكر أن الرابط المذكور آنفاً هو رابط طبيعي، وليس مُلغماً، وفي العادة ينقل المستخدم مباشرة إلى إعدادات التطبيق.

لكن لسبب غير معلوم فإن نسخة أندرويد من واتساب بها خطأ يتسبب في انهيار التطبيق عند فتح أي محادثة تحتوي على الرابط.

وسوف تجعل الرسالة التطبيق ينهار في كل مرة تُفتح فيها المحادثة التي تحتويها، لذا إذا أُرسلت هذه الرسالة إلى أي مستخدم، فما عليه سوى تجنب فتح المحادثة التي تحتوي على الرسالة، وسوف يستمر التطبيق بالعمل بشكل طبيعي، كما يمكنه محو هذه المحادثة كاملة من التطبيق دون فتحها.

من الحاسوب

أما في حالة عدم القدرة على استخدام التطبيق على الهاتف نهائياً بسبب الرسالة، فسيتعين على المستخدم فتح حساب واتساب من جهاز الحاسوب وحذف الرسالة منه، ثم استئناف استخدام التطبيق مرة أخرى في أندرويد.

وبحسب البيانات المتوفرة، فإن تطبيق واتساب هو تطبيق المحادثة الأشهر عالمياً بعدد مستخدمين يتجاوز ملياري مستخدم حول العالم، يليه تطبيق WeChat الصيني بحوالي 1.2 مليار مستخدم، ثم تطبيق فيسبوك ماسنجر بما يقارب مليار مستخدم.

علماً بأن تطبيقي واتساب وماسنجر كلاهما مملوكان لشركة ميتا الأميركية.

ومن المتوقع أن يُطلق تحديث للتطبيق خلال وقت قريب لحل المشكلة.

#أندرويد #المستخدمين #التطبيق #المحادثة

الأكثر قراءة اليوم

"خطيرة وصادمة".. اتحاد قبائل سيناء ينشر رواية عن الجنود الإسرائيليين القتلى بـ"حادث الحدود

صور : التعرف على هوية منفذ عملية الحدود المصرية وهذا آخر ما كتبه..

قرار إسرائيلي وطلب مصري في أعقاب حادثة مقتل الجنود الإسرائيليين عند الحدود

مشاهد مرعبة.. قتيلان ومصاب بجرائم اطلاق نار بالداخل المحتل

"حادث الحدود": مسؤول مصري في موقع العملية و إمكانية إطاحة رؤوس بقادة الجيش

قناة إسرائيلية: مروان البرغوثي هو العنوان القادم بعد مرحلة الرئيس عباس

تقديرات إسرائيلية: الشرطي المصري "جهادي"

الأخبار الرئيسية

استشهاد طفل متأثراً بإصابته شمال رام الله

إسرائيل تعيد جثمان الشهيد الجندي محمد صلاح إلى مصر

بدعوة مغربية .. رئيس الكنيست يتوجه للمغرب الأربعاء المقبل

image_processing20230605-3048771-bqdhli

لقاء موسع بين وفدي حماس والجهاد بالقاهرة

1

صور : التعرف على هوية منفذ عملية الحدود المصرية وهذا آخر ما كتبه..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية